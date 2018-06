Trápení Lejly Abbasové: po operaci pátrá po svém zatoulaném psovi

"Je to pár hodin, co mi sundali sádru, zatím nemůžu nic, budu tu muset zůstat do soboty. Další měsíc a půl mě pak čekají rehabilitace," řekla iDNES.cz v úterý večer Lejla Abbasová.

Moderátorka a bývalá ministerská mluvčí si zranění přivodila letos v únoru, kdy si po šestnácti letech stoupla znovu na lyže. Nevyplatilo se. Při poslední jízdě před odjezdem domů upadla tak, že skončila v nemocnici. "Jsem v nemocnici prakticky od osmého února, kdy mě hospitalizovali. Nejdřív jedna operace, teď druhá, takže mám veselo," doplňuje Abbasová.

Lejla Abbasová bude i po druhé operaci odkázána na berle

Kromě zdravotních komplikací jí vrásky na čele přidělává i fenka Faty, která se před dvanácti dny ztratila v pražské Troji. Lejla za tu dobu udělala, co mohla: obvolala všechny pražské útulky, veterinární kliniky i policii. A za nalezení milovaného mazlíčka dokonce nabízí odměnu ve výši čtyř tisíc korun.

"Až v úterý se ozvala první paní, která Faty údajně viděla poblíž pražské Bulovky. Hlásila mi to ségra. Vtipný by bylo, kdyby za mnou přiběhla do nemocničního pokoje na Bulovce, kde ležím," snaží se Lejla Abbasová zlehčovat situaci. Přitom fenka pár dní před ztracením také pobyla v rukou lékaře, veterináře. Podstoupila totiž operaci levého třísla.

Faty žila s moderátorkou dlouhých sedm let. Za tu dobu prošla velkou proměnou. Jako pes z útulku byla zpočátku téměř nezvladatelná a neovládala ani základní povely či návyky. To je dávná minulost.

Lejla Abbasová se s Faty objevovala i na přehlídkách Martiny Navrátilové

"Je to nesmírně milý, přátelský a hlavně mazlivý pesan, který poslouchá na slovo. Je naprosto soběstačná, chodí bez vodítka. Proto chápu, že pokud ji někdo má, bude pro něj těžké Fatynku vrátit. Faty se mnou zažila vše dobré i zlé, stala se doslova mým maskotem, nebo možná spíš já jejím. Chodily jsme spolu všude, dokonce i módní přehlídky. Prostě se ukázalo, že Faty nechce sedět v šatně a že je schopná jít sama po mole," líčí Lejla Abbasová, která doufá, že se fenka co nejdřív najde.

Pomoci v hledání by měly i stránky na sociální síti Facebook pod názvem Hledá se Faty.