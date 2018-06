Trapasy roku: neposlušné poprsí Jandové i záměna vítězek

Právě průběh finálového přímého přenosu soutěže Next Top Model v Austrálii drží z pohledu největších trapasů roku 2010 jednoznačně prvenství. Moderátorka večera, bývalá supermodelka Sarah Murdochová, vyhlásila vítězkou nesprávnou dívku. Že udělala chybu, se navíc dozvěděla až ve chvíli, kdy už domnělá vítězka děkovala všem včetně poroty.

"Pane bože, nevím, co teď říct. Cítím se kvůli tomu hrozně. Moc se omlouvám. Můj bože. Nevím, co říct. To je neštěstí. Je mi to líto, ale je to Amanda. Přečetli mi to špatně. Je to šílené," omlouvala se Murdochová dvěma tisícům diváků v sále i těm dalším u televizních obrazovek. Chybu prý způsobili v režii, když jí do odposlechu řekli špatné jméno.

Rudé tváře měla po skončení listopadového přímého přenosu soutěže Česko Slovensko má talent i zpěvačka Marta Jandová. Při vystoupení totiž skákala tak dlouho, až jí z korzetu vylezlo jedno ňadro. Marta Jandová po celou dobu své písně netušila, co vidí celá brněnská hala, televizní diváci a i porotci v první řadě.

Moderátor Martin Pyco Rausch ji na to po skončení písně jemně upozornil, když ji přirovnal k Janet Jacksonové, které se podobné faux pas přihodilo v roce 2004 při vystoupení v přestávce přímého přenosu Super Bowlu. Jí ale k odhalení značně pomohl zpěvák Justin Timberlake. "Trnuli jsme za ni u obrazovky a modlili se, ať to není horší," komentoval později zpěvaččin otec a muzikant Petr Janda.

Končící rok lehce zavařil i slovenské královně krásy Anně Amenové, která na mezinárodní soutěži Miss Universe v Las Vegas doplatila na špatnou angličtinu. V klipu, v němž se měla představit, nešťastně prohlásila: "Ahoj, jmenuji se Miss Slovenská republika" a trapas byl na světě.

Anna Amenová (uprostřed) doplatila na Miss Universe na špatnou angličtinu

Lavinu smíchu spustila i poté, co uvedla, že nejhorší rande bylo s mužem smrdícím jako cibule a nejlepší dárek byl, když dostala svou matku. "Nejlepší dar je být dobrá dcera pro mou matku. To je nejlepší dárek, když jsem dostala svou matku," uvedla Amenová.

Trapnými momenty se na jaře otřásala i primácká reality show Robin Hood - Cesta ke slávě.

O největší pozdvižení se tehdy postaral zpěvák Jiří Koběrský, který kdysi působil ve skupině V.I.P. Nepokorně si střílel z poroty i zpěváka Marka Ztraceného tak dlouho, až ho porota v ráži nekompromisně vyhodila.

Ne zcela vlastní vinou si uřízla ostudu i zpěvačka Mariah Carey poté, co se skácela z vysokých podpatků na jevišti v Singapuru. Tanečníci jí sice pomohli zpět na nohy, ale Carey už nechtěla mít vysoké boty ani minutu, takže ještě během zpívání přivolala asistentku, aby ji vyzula.

Mariah Carey upadla při vystoupení

Bez bot vystupovala téměř hodinu a půl.