Trapas na australské soutěži modelek: vyhlásili nesprávnou vítězku

Přímý přenos finále soutěže o příští australskou topmodelku skončil rozpaky. Původně vyhlášená vítězka, devatenáctiletá Kelsey Martinovichová, se ze svého úspěchu radovala jen chvilku. Moderátorka večera Sarah Murdochová, která je snachou mediálního magnáta Ruperta Murdocha, vyhlásila špatné jméno. Zjistila to ve chvíli, kdy už Martinovichová přijímala gratulace soupeřky.

Murdochová byla omylem zničená a neměla daleko k slzám, když s omluvou vyhlašovala skutečnou vítězku, osmnáctiletou Amandu Wareovou.

"Pane bože, nevím, co teď říct. Cítím se kvůli tomu hrozně. Moc se omlouvám. Můj bože. Nevím, co říct. To je neštěstí. Je mi to líto, ale je to Amanda. Přečetli mi to špatně. Je to šílené," omlouvala se Murdochová dvěma tisícům diváků v sále i těm dalším u televizních obrazovek.

Chybu prý způsobili v režii, když jí do odposlechu řekli špatné jméno.

Martinovichová vzala celou příhodu sportovně. "Vyhrála jsi ty, to je v pořádku. Je to nevinný omyl, to je v pohodě," řekla poražená modelka a objala skutečnou vítězku.

Přesto ale měla čeho litovat. Hlavní cenou bylo focení na titulku časopisu Harpers Bazaar, kontrakt s modelingovou agenturou, kampaň pro Levis s výdělkem v přepočtu 480 tisíc korun, nové auto a výlet do New Yorku.

Nakonec ale ani Martinovichová nevyšla naprázdno. Televize Fox jí za svůj omyl dala v přepočtu 300 tisíc korun a zájezd do New Yorku.