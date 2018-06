Trapas: Heiglové z Chirurgů se při přebírání ceny utrhlo ramínko

Při ceremoniálech provázejících udílení cen mají celebrity strach, aby cestou na pódium neupadly nebo aby je nějak nezradily šaty, které jsou často velmi nepraktické.

Katherine Heiglová vsadila tentokrát na klasiku a nikdo by nečekal, že se s takovými šaty může něco přihodit. Ale stalo se, a to právě ve chvíli, kdy byla herečka na pódiu a směřovaly na ni zraky diváků i objektivy fotoaparátů.

Uprostřed řeči, v níž děkovala za cenu pro nejlepší herečku loňského roku, pruh látky na levém rameni povolil a Heiglová musela přestat mluvit a starat se o to, aby neukázala publiku víc, než je slušné.

Herečka zčervenala jako její šaty, ale rychlý zákrok gentlemana zachránil situaci. Moderátor večera Billy Bush rychle přiskočil a ramínko podržel, dokud Heiglová nepřebrala cenu a neřekla vše, co měla na srdci. V zákulisí si pak pomohla spínacím špendlíkem, aby mohla pózovat fotografům.

Dříve blonďatou Heiglovou proslavil seriál Chirurgové. Cenu v Las Vegas ale dostala za svou filmovou práci. "Díky svému šarmu a přirozenému talentu přešla snadno z televizní obrazovky na stříbrné plátno. Její komediálnost a herecký cit jsou patrné v každé její roli. Je nám ctí, že Katherine Heiglová je ženou roku ShoWest 2010," řekl ředitel udílení cen Robert Sunshine.

Heiglová zazářila hlavně v komediích 27 šatů, Chceš mě, chci tě a letos bude mít premiéru snímek Life as We Know It.

Do Las Vegas přijely také představitelky seriálu Sex ve městě. Chyběla jen Kim Cattrallová, která natáčí film v Londýně.

Sarah Jessica Parkerová se předvedla v modelu, za který by se nemusela stydět ani její extravagantní seriálová postava Carrie Bradshawová. I když Parkerová v mnoha rozhovorech zdůraznila, že není jako Carrie, v Las Vegas to tak rozhodně nevypadalo.

V asymetrických žlutých minišatech zastínila Nixonovou i Davisovou, které zvolily velmi usedlé vzorované modely. Na slavnostní večer se všechny pro jistotu převlékly do černé. I v té ale Parkerová vynikala.