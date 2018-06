Máma dala sperma a táta rodil. Transsexuální pár má už dvě děti

Nickovi (27) říkají jeho dvě děti tatínku. Ale z biologického hlediska je jejich matkou, protože on je porodil. Naopak maminka Bianca (32) je biologickým otcem.

To ovšem tříletý Kai a roční Pax nemohou zatím chápat. Jejich rodiče jsou transsexuálové, kteří si zatím nemohli dovolit úplnou změnu pohlaví, takže reprodukční orgány mají původní.

Nick, který se narodil jako dívka Nicole, žije jako muž posledních sedm let. Bianca, jež se narodila jako kluk Jason, se považuje za ženu už 13 let. V roce 2003 podstoupila plastiku prsou, ale ženské hormony nebere, protože jako dívka vypadá i bez nich.

„Vždycky jsem věděla, že je se mnou něco jinak. Když mi bylo 17 let, měli jsme školní volbu miss a všichni kluci se oblékli za holky. Strašně se mi to líbilo. Když mi bylo 18, začala jsem v ženském oblečení vystupovat, potkala mnoho transsexuálů a začala s proměnou," popsala Bianca listu Daily Mail.

Nicka, který také od dětství tušil, že žije ve špatném těle, potkala v roce 2009.

„O dětech jsme mluvili už od začátku našeho vztahu, protože Bianca uvažovala o operaci genitálií. Máme zdravý sexuální život a chtěli jsme mít vlastní dítě. Tak tohle byla jediná cesta," řekl Nick. Otěhotněl v roce 2010.

„Neužíval jsem si to. Jsem muž a není pro mě snadné dělat něco tak ženského, ale zvládl jsem to," říká.

Musel se ovšem vypořádat s reakcemi okolí. „Když jsem čekal Kaie, byl jsem na začátku své proměny a nevypadal tak mužně, takže si lidé mysleli, že jsme dvě lesby. Ale když jsem byl těhotný s Paxem, lidé na mě zírali, což mě uvádělo do rozpaků. Nevydržel jsem jejich šuškání a ukazování prstem, takže jsem ve třetím trimestru už neopouštěl domov. Lidé se bojí toho, čemu nerozumí," dodal Nick.

Dítě přišlo na svět císařským řezem. Teď plánují Nick a Bianca našetřit peníze na úplnou změnu pohlaví. Ale zatím s tím nepospíchají, v sexu jim to nijak nepřekáží. „Máme tyto části těla, tak je používáme. Až to budeme moci změnit, tak to uděláme a bude to prostě naopak. Ale teď si to nemůžeme dovolit, děti jsou na prvním místě," říká Bianca.

Proměna muže v ženu stojí v Americe v přepočtu od 140 tisíc do půl milionu korun, zatímco přeměna ženy na muže se může vyšplhat až na milion.