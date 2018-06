Transsexuálka, která změnila pravidla Miss Universe, je napůl Češka

"Už když byl čtyřletý, všiml jsem si, že se chová jinak než ostatní. Ale moc jsem o tom nepřemýšlel," popsal Talacko, jak si poprvé všiml, že syn Walter chce být dívka.

Sám se s tím smířil poměrně rychle. Měl ale obavy z reakce okolí. "Je to přeci moje dítě a situace vždy může být horší. Bál jsem se, jak se k němu budou chovat děti ve škole, protože ty nerozumí tak složitým věcem. Nakonec jsem byl jako otec šťastný, že si moje dítě našlo místo ve škole i na veřejnosti bez pomoci dospělých," řekl Talacko s tím, že jeho dcera je silná osobnost.

Vladimír Talacko se synem Walterem Vladimír Talacko s Jennou Talackovou

"Každý, kdo Jennu poznal, byl okamžitě její přítel a podporoval ji. Moje dcera, dříve syn, měla a má velmi silný charakter a to jí pomohlo se i v mládí izolovat před ignorancí. Není to úžasné, že teď mění věcí, jako je Miss Universe? Samozřejmě ji budu podporovat. Který český táta by nebyl hrdý na své dítě," dodal Talacko, který do Kanady emigroval s rodiči v roce 1968. S matkou Jenny, která je rodilá Kanaďanka, ale nežil a dceru nikdy nenaučil svůj rodný jazyk.

Vladimír Talacko

Jenna Talackova nikdy v Česku nebyla. "Ani já jsem se ještě nedostal do Prahy, i když jsem měl vyřízený pas ještě za komunismu," říká Talacko s tím, že v Československu prožil nejkrásnější dětství a nikdy ho nenapadlo, že jeho dítě bude řešit takové problémy. "Tohle snad tehdy neexistovalo," říká.

Jenna Talackova zatím o svém českém otci nikde nemluvila a v televizních rozhovorech vystupuje vždy s matkou. Revue iDNES.cz ale napsala, že by se k nám ráda přijela podívat. "Ano, jsem napůl Češka a moc ráda bych Českou republiku navštívila," vzkázala Jenna po svém mluvčím.

Jenna Talackova

O změně pohlaví, kterou podstoupila v devatenácti letech, hovoří otevřeně, díky tomu se jí tak podařilo přimět představitele Miss Universe, aby poprvé od roku 1952 uvažovali o změně pravidla, že se uchazečky musí "narodit jako ženy". Podle prezidentky Miss Universe Pauly Shugartové soutěž umožní přístup transsexuálů už velmi brzy.

Mezi nimi je o soutěž zájem. "Chci soutěžit. Chci se stát Miss Santa Cruz, Miss Bolivia a pak jít na Miss Universe. Mám stejná práva jako jiné ženy, abych reprezentovala naši zemi," říká Dayana Saucedová z Bolívie, která si nechala změnit pohlaví v Chile a v budoucnu by se chtěla provdat za muže a adoptovat děti.

Transsexuálové dosud měli vlastní soutěž Miss International Queen, která se koná každoročně v Thajsku. Má tam větší popularitu než samotná Thajská Miss, takže ji otevřenost klasických soutěží krásy zřejmě neohrozí.