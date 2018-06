Transsexuál chtěl mít zadek jako Kardashianová, utratil miliony

„Miluji tělo Kim Kardashianové, je krásné. Přesně tak by měla žena vypadat. Pokud jde o mě a celebrity, spousta lidí mě porovnává s Nicki Minaj,“ prohlásila Williamsová.

Američanka za posledních 20 let podstoupila řadu plastických operací. Má udělaná prsa, implantáty v bradě a výplně v obličeji. Její zadek nyní měří v obvodu 152 centimetrů a v každé půlce má přes tři kila silikonové výplně.

Přestože viděla spoustu přátel, kteří zemřeli na následky nepovedených operací kvůli materiálům z černého trhu, ji to neodradilo.



Nelegální silikonové injekce často používají falešní lékaři bez licence a spousta transsexuálů skončila zohavena (více zde).



„Jít na černý trh je velké riziko. Lidé mohou z těchto injekcí zemřít. Na černém trhu je to levnější a lidé jsou ochotni risknout to, aby byli krásní. Jsem jedna z těch, kteří měli štěstí. Musím zaklepat na dřevo a každý den děkuji bohu, že jsem to zvládla,“ cituje list Daily Mail Williamsovou, která žije v Miami na Floridě.