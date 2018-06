Transsexuál Amanda Lepore: Mám nejdražší tělo na světě

Plastika nosu, zvětšené rty, botox, umělá prsa a zadek. To je jen pár procedur, které Amanda Lepore podstoupila. Dokonce si kvůli štíhlejšímu pasu nechala zlomit žebra.

"Myslím, že Raquel Welchová a Cher to udělaly taky. Ve Spojených státech je to nezákonné, ale nechala jsem si to udělat v Mexiku," řekla party girl newyorských večírků pro magazín Into The Gloss.

Změnu pohlaví prodělala v devatenácti a byla to nejbolestivější operace, kterou absolvovala.

"Nebolelo to, když mi to udělali v nemocnici. Ale pak jsem dostala dilatátor jako součást léčebného procesu, který musíte mít delší dobu, aby se roztáhl poševní vchod. Připadalo mi to jako nůž. Byla to ta nejbolestivější věc, jakou jsem kdy zažila," prozradila Lepore.

Při změně pohlaví ji podporovali také rodiče, kteří s tím ale nejdřív měli problém. Lepore po večerech vystupovala v barech, přes den pracovala v nehtovém studiu nebo jako domina a prodavačka kosmetiky.

Fotka Davida LaChapelle - Amanda Lepore: Závislá na diamantech (1997)

Blondýna chtěla vypadat a žít jako filmová hvězda. Její inspirací byly herečky Jean Harlowová, Marilyn Monroe a také Jessica Rabbitová. Proslavila se hlavně díky focení s Davidem LaChapellem. Poté se objevila v módních časopisech včetně francouzského Playboye a Vogue.