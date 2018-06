Bála jsem se odhalení, říká transsexuální modelka narozená jako kluk

„Vždycky jsem se bála. Co když to lidé zjistí? Budou si myslet, že jsem je podvedla a možná přijdu o své klienty. Mohlo by to zničit mou kariéru. Každý den jsem tu paranoiu živila,“ řekla brunetka magazínu Glamour.

Ale když už coby úspěšná modelka oslavila 30. narozeniny, rozhodla se všem říci pravdu.

„Netušila jsem to, bylo to jako bomba. Vážím si jí za to, co udělala a jak se k tomu postavila,“ řekl její zástupce v módní agentuře Ron Gerard.

Geena Rocero

Už jako kluk si ráda hrála s panenkami šila pro ně šaty. Na Filipínách si chlapeckou školní uniformu upravovala a nosila tašku jako dívky. Přestože jí nadávali, že je gay, ona se tak necítila. „Jen jsem cítila, že jsem holka,“ prohlásila.

V 17 letech se přestěhovala s rodiči do San Franciska a podstoupila změnu pohlaví. „Bylo to jako znovuzrození. Nikdy jsem si předtím neužívala sex, a najednou jsem se cítila dobře. Byla jsem mnohem víc v kontaktu se svou smyslností,“ prozradila modelka, která založila nadaci na pomoc ženám s podobnými problémy jako měla ona. „Chci, aby všichni pochopili, že transgender ženy jsou ženy.“