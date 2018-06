Trampem v Českém ráji

V sobotu ráno jsme s mým bráchou Makovcem tak dlouho brečeli, až maminka zase vytáhla naše děravé maskáče z odpadkového koše a řekla: "Budete chodit dva metry za mnou, aby se nevědělo, že k sobě patříme." Jupíí! Maskáče se sedmi kapsama a sedmi dírama, nejmilejší kalhoty mého života. Teprve v nich bude výlet do Českého ráje bez chybičky. Poblíž Postojny v Klokočkách máme jednu děsně utajenou jeskyni, kam se člověk musí prohrabat pískem, co se pořád drolí ze skály a zasypává vchod. Prohrabali jsme se do dvou místností za sebou! Tedy jenom já a můj bratr Makovec, kterému cestou zhasla baterka, začal brečet, měl plnou pusu písku a já ho musel zachraňovat. Z jeskyně jsme vylezli pěkně uválení, ale to je čistá špína. Červená turistická značka nás pak vedla na Kozákov, kolem skalního hradu Rotštejna, co vypadá jako obrovská prolejzačka. Objevili jsme s Makovcem bývalou hladomornu, ale nemohli jsme ji ukázat nikomu jinému než mamince, která bohužel nesnáší mrtvoly. Táta se na nás vůbec nemohl soustředit. Děsně ho štval zájezd turistů v barevných šusťákových soupravách. Nenápadně je pozoroval za keřem a jeho tvář byla flekatá jako naše maskáče. Chudák, dostal se do formy až v hospodě, kde si dal pivo. My jsme ladili formu zmrzlinovými poháry. Čekal nás Kozákov, strašně veliký, tajemný a bohatý kopec. Cestou nahoru jsme sbírali kameny, které vypadaly jako pecka. Bylo jich dost, tak jsme zase některé zahazovali. Nahoře na kopci je krásný rozhled. Z jedné strany na nás kývaly Trosky, z druhé Krkonoše. Maminka usnula v trávě, brácha je fakt Makovec, málem se udusil vajíčkem natvrdo, a my jsme s tatínkem roztloukali kameny a hledali poklad. No, české granáty jsme nenašli, ale něco jsme našli. Zelené krystalky olivínu. S tímhle pokladem se z kopce šlo docela snadno. Po červené jsme došli k Drábovně, to je jeskyně po uprchlých žoldácích, kteří přepadali pocestné. Maminka si potřebovala odskočit a když se vrátila, museli jsme si odskočit všichni s ní - pod skálou objevila trampskou osadu Manitoba. To jsem ještě neviděl! Stůl, židle, kus špeku nad ohništěm, na stole sůl a hořčice. A taky dva deníčky. Do jednoho jsme se podepsali, já psace, Makovec samozřejmě tiskace, a ještě tam místo Honza napsal Jája s obráceným J. Z Kozákova do Klokočky je to pořád z kopce, pěknou jelení stezkou a pak po silnici. Jak jsem si vykračoval a šlapal na asfaltový bublinky, napadlo mě, že asi nebudu zlatokopem, až vyrostu. Budu trampem. Přišel jsem na to sám. Trampové totiž, na rozdíl od zlatokopů, chodí po světě s prázdnou kapsou. Jde se jim líp.Pište (Víkend MF DNES, Na Příkopě 31, 111 21 Praha 1) majlujte (magazin@mafra.cz), faxujte (22062461), čekáme na vaše příspěvky.