Tragédie v rodině Petra Jandy! Pes mu pokousal dceru

"Nechápu, co se stalo, najednou se zbláznil. Eliška ho hladila a on ji z ničeho nic začal kousat. Hned jsme jeli do nemocnice, vypadalo to ošklivě, má rány na nohou a rukou, zašívali jí to. Doufám, že se jí ty jizvy spraví," líčí zdrceně zpěvák.

Devítiletého psa, který znal jeho mladší dceru odmala, nechal Janda hned druhý den utratit. "Nebyl jsem u toho, rozloučil jsem se s ním, až když bylo po všem. Bylo to smutný, měl jsem ho rád. Nemohl jsem si ho ale dál nechat, už by to bylo o strach. Teď si zvykáme na fenku, snad to bude dobrý."

Nový hlídač Petra Jandy a jeho manželky Alice, tříměsíční fenka Roxy, je z francouzského plemene Beauceron a na první pohled připomíná dobrmana. "Tohle plemeno nám poradil veterinář. Už jsme měli belgického ovčáka, německého ovčáka, teď máme francouzského, tak bude zase nějaká změna. Je to inteligentní, energický a takový teritoriální pes, který má rád rodinu, hlídá si ty své ovečky a dovede je ochránit, to je pro nás důležité. Měl by být hodný, tak uvidíme. Musí mít ale samozřejmě trénink, na cvičák s ní jdeme už za týden."

Jandu může těšit, že se kolem něj teď točí samé ženy. Kromě Roxy je tu totiž také dvouletá yorkšírka Anička. "Bude to sice hrůza, vím, co dělají psi tady kolem a co dělal Rocky, když Anička hárala. Máme ale pevný plot, tak se sem žádný podvraťák nedostane. Je s nima velká legrace. Říkám jim vždycky: holky, jdeme. A když je pozoruju, jak si spolu hrajou, musím se nahlas smát," dodává Janda.