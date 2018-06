Tragédie: Sylva oplakává odchod Karla

Velký bratr si se všemi zahrál a ve středu nominoval naoko dívky z mileneckých párů.

Tady jde o víc než jen sex

Karel nečekal a začal připravovat Sylvu na možnost, že by je soutěž mohla brzy rozdělit. Sám po vyřazení přiznal, že se připravoval na odchod z domu každý týden sám. Dnešní díl skutečně ukázal, že mezi oběma vzniklo asi něco většího než jen přátelství a sex. Letmé doteky, polibky, obětí a něžné šeptání. Karel se opravdu bál, že Lena Sylvu porazí, a tak jí povolil, aby zkusila svést Šreka a získala si zřejmě přízeň diváků. Ale ouha. Sylvě to nešlo: "Neudělám to, nedokážu to! Radši na tebe budu měsíc čekat doma." Zaujmout kamery se snažili alespoň kanadskými žertíky na ostatních.

Karel je opravdový romantik, a tak poprosil Bratra, aby jim do ložnice pustil "cajďáky". Pak na rozněžnělou Sylvu vybalil: "Vezmu tě k moři. I když už třeba spolu nebudem. Rozmazlím si tě." Zjistil totiž, že ona nikdy u moře nebyla a touží po tom. Tady opravdu vykvetla láska. To Lena s Filipem byli celkem v pohodě. Filip dostal za odměnu vodní dýmku a společně si pokuřovali v Oku, jako by se nic nedělo.

Ve všem musí být jasno

A přišlo vyhlášení. Všechny lži musely být prozrazeny a vyjasněny. Markéta nadšeně vyjekla: "Haaaa. To by bylo super!... Třeba jsem splnila úkol a budu mít rotoped." Chce ho tak moc, že by za něj podle Filipa klidně od Šreka "chtěla nafouknout ventilkem" (pozn. orální sex).

První přišel na řadu Milan. Bratr všem pustil jeho nápad s fingovaným odchodem. Všechny jeho herecké umění zvedlo ze židlí a donutilo k potlesku. Všechny to opravdu dostalo a střídavě nadávali a fandili. Filip ale pomalu začal šuškandu, že je třeba se začít bát jednoho člověka, pokud budou i další nominace uzavřené.

Eva má asi devět životů kočky

Hlasování bylo opět docela vyrovnané - 46 a 54 % hlasů. Ale začal opravdový horor. Leoš prozradil pouze, že Sylva nevypadává. Lena to prý čekala a smířlivě se chystala k loučení. Jenže se do toho vložil Filip: "Tak pošlete ty vyhazovače. Já to tady všechno rozsekám, protože Lena nikam nepůjde!" Leoš rychle vysypal z rukávu, že nevypadává ale ani Lena a ve skutečnosti byli nominováni Eva a Karel. To všechny šokovalo. A pak další rána. Karel skončil a z Evy je rekordmanka, protože přežila už třetí nominaci.

Sylvu to sebralo tak, že začala brečet jako želva. Ale nic naplat, Karel musel odejít. Šreček mu určitě Sylvu podrží a ohlídá. Kluci jsou prý velcí kamarádi a spolu si tu péči pěkně ujasnili. Sylvě může uvařit čaj nebo kafe a tak. Šrek Karlosovi poděkoval, že mu to na rovinu řekl. Ale známe to, Karle! Kamarád taky rád.

Markéta uvařila palačinky alá bomba

Markéta se mstí klukům, že jí ustavičně berou jídlo. K tomu jí popichuje a pomáhá Evička, která to má za úkol od Bratra. A holky měly opravdu bujnou fantazii. Marčelu nedokáže nic rozlítit tak, než když jí někdo bere jídlo. Vyzvedla od Bratra projímadlo a jala se uvařit pánům skutečnou lahůdku - palačinky. Byla to taková bomba, že jí je rvali přímou z rukou. Hlavně Filip a Šrek pak v noci málem spali na záchodě. Filda "měl v noci křeče" a zahájil ráno s pány výslech. Markéta zatloukala, ale obličej jí prozradil. Tak přiznala, že o tom pouze věděla. Hned padlo podezření na Eva a ta se začla bránit: "Hlavně, že já jsem šla v noci dvakrát a to jsem měla jenom půl palačinky!" Každopádně měli kluci očistnou kůru a budou nyní kypět zdravím.