Tradici dračích lodí začal protest básníka

Podle legendy začala tradice před dvěma tisíci let, kdy čínský básník Qu Yuan spáchal sebevraždu na protest proti poměrům, které vládly v zemi. Jeho obdivovatelé se plavili po řece, v níž se utopil, a bubnováním a pleskáním vesel o vodu ochraňovali ducha zemřelého.V sedmdesátých letech se tradice rozšířila na Západ a dnes ji udržují nadšenci z téměř celého světa.Festivalu, který tradičně pořádá organizace Prague Dragon Boat Club, se zúčastnilo celkem čtyřiadvacet týmů z České republiky, Německa, Velké Británie, přijeli i zástupci Hongkongu, kolébky dračích lodí. Zvítězila česká posádka Týden, která zvonek pod Mánesovým mostem rozezněla minutu a pětadvacet vteřin po startu.Správně by se měly závody dračích lodí konat vždy pátý den pátého měsíce, v den, kdy přesně básník zemřel. Protože se ale tradice dodržuje v zemích na celém světě, musí si jednotlivá města rozdělit datumy v kalendáři.Ve střední Evropě byla v roce 1998 Praha prvním městem, kde se festival dračích lodí konal. První klub dračích lodí v ČR Prague Dragon Boat Club byl založen v roce 1997. V současnosti má více než sto členů, spolupracuje s dalšími evropskými kluby a účastní se festivalů v jiných městech.Zajímavá je například tradice pádlování z Prahy do Drážďan na festival dračích lodí vždy na konci června.