Trabant: láska, která nerezaví

-up, kabriolet, nebo dokonce míchačka na beton. Známý znečišťovatel českých silnic může mít tolik podob, kolik má odpůrců. Nemálo je však i těch, kteří by za své plastové autíčko dali ruku do ohně. Trabant je můj miláček, bez něj si svůj život nemůžu představit. Tak nějak by odpověděla většina členů Trabant klubů, které fungují v každém větším městě. Kromě toho, dobře zrestaurovaný bakeliťák může mít hodnotu i přes sto tisíc korun.Trabantů jezdí na českých silnicích přes šedesát tisíc. Přestože se jejich počet rok od roku snižuje, stále se najde dost lidí, kteří trabanta berou jako celoživotní koníček. "S trabantíky trávím většinu volného času," říká dvacetiletý Tomáš Kotek z Prahy. V množném čísle nemluví bezdůvodně. Na zahradě na Karlštejně jich má hned několik. Zatím posledního, v pořadí již šestého trabanta si koupil nedávno za tisícovku na inzerát. "Je to taková raritka z roku 1973 s poloautomatickou převodovkou a vzhledem k ročníku výroby z něj bude už příští rok veterán," vysvětluje. Než s ním však vyjede na některý z četných srazů, bude na něm ještě nejméně rok pracovat. "Na setkání trabantistů v německém Cvikově jsem byl už dvakrát a viděl jsem tam i trabanty za desetitisíce korun. Někdo si ho vylepší vytaženými blatníky, litými koly nebo špičkovou hi-fi aparaturou," srovnává možnosti jednotlivých majitelů student střední průmyslovky, jehož výstavního trabanta zdobí sedačky z peugeotu a nárazníky z renaultu. Movitější obdivovatelé legendárního prskoletu jdou s kreativitou ještě dál. Na mezinárodních srazech, kde se najednou setká až sedm tisíc vozidel jedné značky, diváci obdivují trabanty v kuriózních až fantastických variacích. Výjimkou nejsou trabanty limuzíny, trabanty s valníkem, se skříní, s míchačkou nebo hasičským žebříkem, ale také ekologické trabanty-šlapadla nebo spojené trabanty--dvojčata. "Co mě na trabantech baví? Hlavně srazy a závody, na těch se užije nejvíc legrace," směje se Tomáš. I kdyby si mohl vybrat auto za půl milionu, neměnil by. "S trabantem jsem spokojený, po jiném vozidle ani netoužím," říká. "Uznejte sami, u kterého jiného auta uděláte generálku motoru na kuchyňském stole?" dodává k přednostem své životní značky."Pro mě byl trabant východiskem z nouze," vzpomíná na své první setkání s německým automobilem sedmadvacetiletý Jan Cimr, momentálně předseda Trabant klubu v Hradci Králové. "Jako student jsem potřeboval levný prostředek na cestu do školy, a jak jsem se v trabantu jednou svezl, zcela jsem se do něj zamiloval," popisuje. Pro auto, které si koupil v roce 1988, má dodnes něžnou přezdívku - Mlhounek. Jeho trabant totiž ze začátku trpěl problémem s výfukovým potrubím, které hned po nastartování zamořovalo kabinu kouřem. "Nedostatek jsem napravil během jediného dne," hájí Cimr Mlhounka a na jeho technický stav nedá ani po 73 000 najetých kilometrech dopustit. "Stačí, když do něj liju benzin, a jede," vyzdvihuje jeho vlastnosti. Bezporuchovost trabantů si nakonec pochvaluje většina majitelů. "Můj trabant z roku sedmdesát pět běhá jako švýcarské hodinky, jenom jsem mu vyměnil karoserii," říká předseda sušického Trabant klubu Václav Eigner. Podobně je na tom i jeho kolega Josef Dokoubil ze Zlína. Ačkoli mu již táhne na osmašedesát, zdaleka není v klubu nejstarší. "Máme i jedenadevadesátníka," pochvaluje si a lituje, že nejmladší, teprve dvacetiletá členka svého trabanta nedávno prodala.Když před deseti lety 30. dubna 1991 sjížděl z výrobního pásu v saském Cvikově trabant s výrobním číslem 3 069 099, nejednomu ze zaměstnanců vyhrkly slzy do očí. S posledním "papírákem" opouštěla závod skutečná legenda, která ve své době zaplavila všechny země RVHP. První vůz s karoserií z duroplastu, umělé pryskyřice plněné bavlněnými zbytky z nedalekých přádelen, zde vyrobili v roce 1957, příznačně ke čtyřicátému výročí VŘSR. Vzhledem k tomu, že téhož roku obkroužil planetu první sputnik, konstruktéři pojmenovali rodinné autíčko Trabant, což je německý výraz pro družici. Plastový "trabi" drncal, neměl pořádné topení a chlazení, ale ani řadu součástek obvyklých u běžných osobních aut, což bylo paradoxně jeho výhodou neboť se toho v něm mohlo méně pokazit. Vedle wartburgu patřil po čtyři desetiletí k nejmasovějším vozidlům východního Německa, ačkoli jeho majitelé na něj čekali v pořadníku i deset let. Labutí píseň si bakeliťáci v divokých barvách "odzpívali" v roce 1992 během světového turné irské skupiny U2, která si je vybrala jako maskota pro své megashow Zoo TV. Ještě v roce 2001 v celém Německu jezdilo přes 170 tisíc trabantů, ale jejich počet rapidně klesá, protože o rok dřív jich úřady evidovaly 228 tisíc.Trabantisté bijí na poplach - neberte nám našeho koníčka!Zhruba před dvěma lety se objevily zprávy o připravovaném zákazu trabantů. Jejich odpůrci jim zazlívali především vysokou zátěž pro životní prostředí. "Jak můžou chtít zakázat, co jednou povolili," diví se Jan Cimr z Hradce. "Motor je postavený tak, aby spaloval i olej, a tudíž nebude nikdy zcela bez zápachu. Na druhou stranu celoevropský IFA klub si nechal vypracovat odborný posudek, který je pro trabanty velmi příznivý. Podle něho znečišťování zdaleka nedosahuje takové úrovně, jak si lidé představují," vysvětluje. Také Ondřej Hilger z plzeňského Trabant klubu doufá, že případný zákaz neprojde. "A kdyby to přece jen dopadlo špatně, dal bych auta na veteránské značky," přemýšlí narychlo o možném řešení mladík, kterému před domem stojí rovnou tři pěkně zaparkované trabanty. Stejně jako spousta jemu podobných si koupil trabanta před lety proto, že na dražší vůz neměl, a ačkoli dnes by si mohl dovolit i "něco lepšího", měnit nechce.1. Jak se řekne trabant japonsky? "Harashito."2. Proč jede každý trabant přes vesnici naplno? Aby ho psi neroztrhali.3. Proč se nemontují do trabantu pásy? Protože jeden jeho řidič se kdysi zapomněl odpoutat a vběhl i s vozem do tramvaje.4. Co je součástí dokumentace ke každému trabantu? Jízdní řád autobusů.5. Čím se měří rychlost trabanta? Kalendářem.6. Jak se řekne trabant francouzsky? Carton de blamage!7. Jak se dá zvýšit cena trabanta na čtyřnásobek? Natankujte plnou.8. Kdy dosáhne trabant své nejvyšší rychlosti? Když je odtahován.9. Víte, proč měly trabanty vyhřívaná zadní okénka? Abyste si zahřáli ruce, když ho tlačíte.10. Proč majitelé trabanta jdou po smrti rovnou do nebe? Protože si peklo prožili již na zemi.