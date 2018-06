Toxoplazmóza: nebezpečí pro těhotné ženy?

Pokud těhotná žena žije v domácnosti, k níž patří i kočka, většinou uslyší termín "toxoplazmóza" označující infekční nemoc, která postihuje zvířata i lidi. Těhotenství v kočičí společnosti však není důvodem k panice.Toto onemocnění způsobuje prvok Toxoplasma gondii. Ten, kdo je už prodělal, je zpravidla ani nepostřehl, protože probíhá buď zcela bez příznaků, nebo jako lehká viróza, pro kterou je typická únava a zvýšená teplota. Důležité je, že proti nové nákaze je takový člověk imunní - u nás se to týká asi dvou třetin populace. Ženám ze zbývající třetiny se vyplatí jistá ostražitost. Pokud se totiž toxoplazmózou nakazí v době těhotenství, může to mít za následek poškození mozku a oční sítnice plodu. Přítomnost protilátek prozradí krevní zkouška. Je ji možné absolvovat kdykoli, mnoho gynekologů však test provádí ihned po zjištění těhotenství. Je-li nastávající matka imunní, není důvod k obavám. V opačném případě musí dodržovat určitá pravidla. "Nakazit se toxoplazmózou lze tolika způsoby, že vinit z toho právě kočku by bylo nespravedlivé," říká Miroslav Svoboda, přednosta I. interní kliniky fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně. "Více než sedmdesát procent žen se nakazí tím, že sní maso, které nebylo dostatečně tepelně zpracované, nebo během práce se znečištěnou hlínou na zahrádce." U zvířat má nemoc podobný průběh jako u lidí - tedy bez příznaků. Nejčastěji se nakazí koťata, zpravidla tím, že sežerou nakaženou myš. Původce onemocnění, tedy prvok, se přemění v cysty, velice odolné formy, které pak kočky vylučují trusem. Při opakované nákaze však už tohoto parazita nevylučují, takže dospělé kočky jsou pro těhotné ženy bezpečnější než koťata. Těm, kdo chtějí mít jak zdravého potomka, tak kočku, radí Vlasta Svobodová z Ústavu parazitologie fakulty veterinárního lékařství pořídit si raději trochu starší zvíře, nebo naopak počkat, až bude povyroste dítě.