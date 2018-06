Tovární hala odhalila půvab

12:03 , aktualizováno 12:03

Pokud by si žena chtěla pořídit originální model od Taizy, nesměla by to být žádná stydlivka. V některých modelech si bude skutečně připadat nahá - od pasu nahoru jsou totiž průhledné. Stejně jako ostatní světoví návrháři i Osmany Rodrigues Laffita, dvorní návrhář Taizy, chce ukázat prostřednictvím svých oděvů krásu ženského těla. Jak ukázala čtvrteční módní přehlídka, přišly by si na své však i méně odvážné ženy, které si potrpí spíše na klasický "zahalený" styl.

Podívejte se do fotogalerie na snímky dámských modelů pro jaro a léto 2001.