Touží David Beckham po domině?

Byl spatřen u vitríny s pomůckami určenými k povzbuzení sexuálního apetitu, kde si prohlížel vystavená pouta.



"Žádná z nich ho však neuspokojila, proto obrátil svou pozornost k policím, v nichž se nacházely nejrůznější druhy důtek a bičů," informovali reportéry další zákazníci.



Vybral si dva jezdecké bičíky v ceně 400 euro (asi 12,5 tisíce Kč), jejichž držadla jsou posázena třpytícími se hvězdami.



Nákup dokončil v oddělení s dámským erotickým prádlem, kde pro devětadvacetiletou manželku Victorii zakoupil miniaturní podprsenku a spodní kalhotky tvořené pouhými třemi šňůrkami a po zaplacení účtu v celkové výši 1500 € obchod opustil.



"Chce snad osvěžit manželské soužití sadomasochistickými hrátkami, při nichž by bývalá Posh Spice hrála roli dominy?" ptá se britský tisk. Možné by to bylo.



Podle odborníků na životní styl totiž David Beckham patří k čelným představitelům tzv. metrosexuálů, kteří se na úkor "drsňáků" stále více prosazují jako erotický ideál příslušnic opačného pohlaví. Jde o mladé muže, kteří působí poněkud zženštile, věnují svému vzhledu až přehnanou pozornost a místo chlapským zábavám dávají přednost intelektuálnímu klábosení po kavárnách.



"Chovají se tak trochu jako homosexuálové, přitom však nikoho nenechávají na pochybách, že jsou hererosexuály," charakterizuje jejich vystupování kanadský list Toronto Star. Britský Daily Mirror k tomu podotýká, že o Davidu Beckhamovi je známo, že pravidelně navštěvuje pedikérku, velkou pozornost věnuje svým účesům a lakuje si nehty na rukou. Dokonce se bez zdráhání nechal vyfotografovat na titulní stránku prestižního časopisu pro gaye.



"Přitom však výkony na fotbalovém hřišti i vystupováním v roli manžela a otce dvou dětí nikoho nenechává na pochybách, že je celý chlap," zdůrazňuje list. "Trocha extravagance a změkčilosti mu na popularitě pranic neubírá, ale právě naopak."

