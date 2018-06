Tori Spellingová rok po manželově nevěře: Naše manželství je pevnější

Spellingová loňské Vánoce vyvěšovala na internetu fotky spokojené rodinky, o nevěře však už tehdy věděla. Po Novém roce manžela vyhnala z domu a donutila ho léčit se ze závislosti na sexu. Celý rok to skřípalo a na jejich manželském neštěstí se živil bulvár. Nyní je už vše jinak.

„Dokážeme žít ze dne na den, protože pracujeme na problémech. Dnes jsme tak silnější než kdykoli předtím. Daří se nám opravdu skvěle. Jsme teď v báječném nastavení,“ prohlašuje Spellingová.

Dean McDermott, jehož si Spellingová vzala před osmi roky, tvrdí, že jim jeho nevěra pomohla. „Máme díky tomu zdravější vztah, mluvíme spolu, pracujeme sami na sobě,“ říká.

Dramata a veškeré detaily z intimního života manželů můžou američtí diváci sledovat v reality show True Tori.

„Můžu vám upřímně říct, že je to vše opravdové. Občas je to příliš náročné, ale je to tak, nejsme dokonalí, žádný pár není,“ tvrdila o pořadu Spellingová během rozhovoru pro Access Hollywood.