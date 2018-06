Tori Spellingová má opět problémy. Na daních dluží miliony

Herečka má podle jejích slov v poslední době velké problémy s financemi. Na kreditních kartách dluží dohromady milion korun. Většinu dluhů za ni a její rodinu platila její matka, jejíž majetek se odhaduje na zhruba 16 miliard korun. Ta se však v minulosti nechala slyšet, že má dceřina rozhazování peněz dost a přestává ji v nakupování podporovat. „Vždy jsem jí pomáhala. Platím teď všechny její účty, ale nebudu platit nic navíc. Žádné nedoplatky. Jen dům, školné pro děti a jídlo. To je vše,“ prohlásila pro portál TMZ.

Vzhledem k tomu, že se za rok daň z příjmů Tori a Deana vyšplhala k sedmi milionům, museli podle amerického magazínu TMZ vydělat částku v přepočtu přes 24 milionů korun.

V nouzi tedy rozhodně být nemohli. Ale Spellingová prý bez rozmyslu utrácí za oblečení od módních návrhářů a není schopna se uskromnit. Od mala je zvyklá na luxus a nechce si nic upírat.

„Není to moje chyba. Jsem dívka z bohaté rodiny, která uvízla v životě střední vrstvy. Byla jsem vychována v bohatství. Mé standardy jsou směšně vysoké,“ sdělila herečka v minulosti.

Spellingová už se musela s manželem a dětmi Stellou (8), Hattie (4), Liamem (9) a Finnem (3) přestěhovat z vlastního honosného domu do menšího, který si teď pouze pronajímá a dál už ustupovat nehodlá. Ale jak chce vybruslit ze zaplacení dluhu na daních, zatím není jasné.

Tori se s manželem po narození čtvrtého dítěte dohodla na tom, že by měl podstoupit vasektomii. Další děti by prý už neuživili. Ale kvůli finančním problémům právě tento operační zákrok údajně odložili a Spellingová se děsí toho, že by se jí mělo narodit páté dítě.

Ačkoli si pár před pár lety prošli krizí, nyní jsou prý zamilovaní a nemají ve vztahu problémy. Na dovolené v Paříži si dokonce nechali vytetovat stejné nápisy. Stojí na nich: Moje srdce. Moje láska.