Tori Spellingová pár dní před porodem kašle na make-up

Herečka to někdy s líčením přežene, za co častokrát sklidila kritiku od vizážistů a módní policie. Spellingová však už brzy porodí a je pochopitelné, že líčení je teď asi poslední věc, nad kterou by si lámala hlavu. Bez šminek ale byla v ulicích Los Angeles k nepoznání. Herečka přiznala, že její třetí těhotenství je těžší než ty předešlé.

Tori Spellingová bez make-upu a nalíčená

"Lidi si myslí, že nejtěžší je to první těhotenství. Ale já říkám ne, to první bylo pro mě snadné, protože jsem mohla celý den ležet. Neměla jsem dvě malé děti, o které musím pečovat," řekla herečka pro magazín Us Weekly.

Tori Spellingová v bikinách s manželem Deanem McDermottem a jejich děti Liam a Stella.

Spellingová má s manželem Deanem McDermottem už dvě děti. Čtyřletého Liama a tříletou Stellu. Pohlaví dalšího potomka si nenechali zjistit, ale herečka prý tuší, že by to mohl být chlapec. "Myslím, že to bude kluk, vybírali jsme klučičí jméno," přiznala pro magazín In Touch.

Tori Spellingová uspořádala pro své ještě nenarozené miminko party. Přišla i Denise Richardsová s dcerou Eloise, nebo herečky Lisa Rinna a Brooke Burke.

Přestože ještě ani neporodila, už s manželem uvažují nad dalším přírůstkem do rodiny. "Pokud budeme schopni mít další dítě, to by bylo úžasné!" prohlásila Spellingová.