Tori Spellingová o svém čtvrtém těhotenství: Byla jsem v šoku

Herečka se sice dalšímu přírůstku do rodiny nebránila, nečekala však, že to bude tak brzy. Její dcera Hattie se narodila loni v říjnu a už měsíc po porodu byla Spellingová opět v jiném stavu.

"Samozřejmě že jsem byla v šoku. Byl to druhý největší šok v mém životě. První byl, když mi po porodu řekli, že Hattie je holčička, protože jsme si mysleli, že to bude kluk," prohlásila herečka.

"Mohu také vyvrátit babské řeči, že nemůžete otěhotnět, když kojíte," řekla Spellingová v Today Show.

Její šestačtyřicetiletý manžel Dean McDermott evidentně neposlechl rady lékaře, který jim doporučil mít sex až šest týdnů po porodu. Spellingová totiž rodila císařským řezem.

"On na to řekl: 'To říkají všem. Tolik jsme nečekali ani u Stelly nebo Liama.' Nechtěla jsem, aby si myslel, že náš sexuální život jde z kopce. A tady to máte," žertovala v televizi herečka, která má s manželem už syna Liama a dcery Stellu a Hattie.