Tori Spellingová nešetří nadávkami ani před dětmi

Tori tak kleje i před svým ročním synem Liamem a tvrdí, že mu to nemůže uškodit, protože ona používá sprostá slova nevinně. "Já jsem ten typ malé holky s proříznutou pusou, protože to říkám s takovou jistou nevinností. Nemusím si dávat pozor na to, co říkám, ani před svým synem, není na tom nic špatného," věří Spellingová.

S manželem Deanem McDermottem teď čekají druhého potomka.

"Právě jsem na ultrazvuku zjistila, že čekám holčičku. Dean i já jsme moc nadšení. Už máme chlapečka a teď můžeme mít také holčičku. Už jsem kvůli ní byla nakupovat v Lola et Moi v Beverly Hills. Byla to fakt zábava. Miluju růžovou, takže jsem se nemohla dočkat, až nakoupím tuny růžových věcí. Ještě pro ni nemáme udělaný dětský pokojíček, ale uvažujeme o tom, že bude v růžové a čokoládově hnědé," prozradila Tori v rozhovoru pro magazín In Touch.