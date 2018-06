Tori Spellingová navrhla dětskou módní kolekci

Oblečení, které je určené pro děti od čtyř let, se bude pohybovat v cenové relaci od šestadvaceti do osmaosmdesáti dolarů, což je podle deníku Daily Mail nízká cena za design přímo od hollywoodské hvězdy. U příležitosti uvedení nové kolekce do obchodů uspořádala Spellingová i malou autogramiádu pro své příznivce, kde jí dělala společnost její dcera Stella.

"Tori i Stella vypadaly spokojeně a malá Stella vypadala nádherně v šatech od své mámy. Tori rozhodně působila šťastně a zdravě, což je pro ni skvělé," svěřil své poznatky deníku Daily Mail jeden z návštěvníků autogramiády.

Pro Spellingovou byla autogramiáda mimo jiné i příležitostí, jak dokázat, že spekulace o poruchách příjmu potravy, které způsobila její extrémně vychrtlá postava, byly jen smyšlené. Spellingová navíc popsala novinářům novou linii své kolekce, která klade důraz především na pohodlnost a odvážné barvy, které mají malé děti v oblibě.