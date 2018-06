Spellingové ukradli domácí erotické video, pornoprůmysl ho cení na milion

Tori Spellingová a její manžel Dean McDermott natočili své milostné hrátky na Valentýna v roce 2009.

"Byl to Deanův nápad. Řekl, že bychom se měli natočit při sexu. Tak si vzal kameru a natočili jsme erotické video. Pak jsem se na to podívala a chtěla jsem vědět, jak vypadám. Všechno bylo v pořádku, takže si ho mohl nechat," řekla herečka.

Netušila ovšem, co se bude dít dál. Její manžel si nahrávku uložil do počítače. Jeho známý se ale k ní dostal a ukradl ji. To alespoň tvrdí herečka, která muže prý žádala, aby jim kopii videa vrátil. Nikdy však už o něm neslyšeli.

Když se provalilo, že Spellingová natočila lechtivé video, společnost Vivid, která natáčí pornofilmy, ho podle portálu TMZ.com ocenila na jeden milion dolarů. Tolik je prý ředitel Steve Hirsh za nahrávku ochoten zaplatit.

Zkušenost s únikem domácích porno videí mají také Pamela Andersonová, Paris Hiltonová nebo Kim Kardashianová.