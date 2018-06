Tori Spellingová může oddávat

Zní to skutečně bizarně, ale Spellingová poslala na svůj blog velice dlouhý záznam, kde kromě jiného nadšeně sděluje svým fanouškům, že emailem obdržela certifikát, na jehož základě může oddávat.

Čili je z ní reverendka. A aby hned přešla do praxe, v brzké době oddá své první ovečky, homosexuální pár (jakýsi Tony a Dex) v prostředí svého vlastního hotelu Chateau La Rue, který provozuje s manželem Deanem McDermottem.

Nikoli bez překvapení se celá událost odehraje v rámci Spellingové reality show Tori and Dean: Inn Love, a podle všeho je to jen začátek, neb další sňatky pod dohledem kamer by měly následovat. I svatby mají svých patnáct minut slávy.