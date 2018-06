Díky nevěře manžela jsme zachránili manželství, říká Tori Spellingová

„Jak všichni víte, poslední rok si naše rodina procházela docela náročným obdobím. Jsem šťastná a hrdá, že můžu říct, že se nám teď už daří dobře, a že Dean a já pracujeme tvrdě na tom, aby náš vztah a naše rodina fungovaly lépe než předtím,“ napsala herečka na svém blogu loni v srpnu. Manželova nevěra vyplula na povrch o Vánocích 2014.

Pár dnů na to, loni v lednu, Tori muže vyhnala z domu a donutila ho léčit se ze závislosti na sexu. Celý rok to skřípalo a na jejich manželském neštěstí se živil bulvár. Nyní už je vše zalité sluncem.



Podle všeho se jim povedlo z manželské krize dostat. Nyní herečka tvrdí, že je jejich vztah perfektní. „V našem vztahu se cítíme jako znovuzrození. Odhalená nevěra mého manžela nám pomohla. Je skvělé, že jsme to sdělili veřejně,“ svěřila se hvězda seriálu Beverly Hills 902 10.

Svůj bouřlivý vztah odhalili v reality show „True Tori“. Herečka své fanoušky šokovala právě i odhalením manželovy nevěry.

Teď se však podle Tori milují snad ještě víc než na počátku svého vztahu. Prý to mezi nimi neuvěřitelně jiskří. „Máme to štěstí, že je náš vztah jako znovuzrozený. Jiskří to mezi námi a každý den je lepší a lepší,“ svěřila se nadšená herečka v rozhovoru pro Entertainment Tonight.

Dean McDermott během rozhovoru po své ženě pokukoval a vrhal na ni zamilované pohledy. „Ona je vážné úžasná a tak sexy,“ prohodil manžel Spellingové.

„Museli jsme s naším vztahem něco udělat. Jeho znovuzrození je pro nás něco nového a úžasného a překvapujeme se navzájem každý den. Je to skvělé a posouvá nás to dopředu. Těšíme se, co nám přinese budoucnost,“ pokračovala Tori v rozhovoru.

„Všechny špatné věci jsme hodili za hlavu a jedeme dál,“ doplnila herečka, která se svým partnerem oslaví v květnu desetileté výročí svatby. Dohromady vychovávají pět dětí. Z předchozího vztahu má Dean syna Jacka (16) a s Tori si pořídil další čtyři děti. Liama (8), Stellu (7), Hattie (4) a Finna (3).