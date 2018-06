Spellingová si chce nechat odstranit prsní implantáty, jsou už prošlé

Manželská krize je už zřejmě zažehnána. Nebo spíš už tolik netáhne, tak přestala Tori Spellingová řešit ve své reality show rozvod se záletným Deanem McDermottem i jeho vasektomii a přešla ke svým prsům.

V posledním dílu se manžela zeptala, jak by se tvářil, kdyby si nechala vyndat prsní implantáty. „Jsem pro dát prsům pauzu. Tvé tělo to potřebuje,“ řekl na to McDermott. Dodal, že tyto věci mají omezenou trvanlivost.

Podle Spellingové jsou její implantáty prošlé už dávno. „Kdyby mi někdo ve dvaceti řekl, že si budu ty šmejdy muset každých 10 až 15 let nechat vyměnit, tak na to nejdu,“ prohlásila Spellingová s tím, že se další operace děsí.

„Z operací mám hrozný strach. Jsem vyděšená, že mě uspí. Ale jsem teď tak naštvaná, že prostě chci, aby tam vrazili nůž a vytáhli to ze mě,“ prohlásila bývalá hvězda seriálu Beverly Hills 90210.

Kamery si vzala i na vyšetření k plastickému chirurgovi. Ten jí řekl, že stav jejích prsou je špatný a staré implantáty musí ven.

Spellingová si nenechá ihned implantovat nová silikonová ňadra. „Dáme prsům prázdniny,“ řekla, ale trvale s plochým hrudníkem zůstat nehodlá a půjde na zákrok znovu.

Spellingová je poslední dobou v nemocnici často. Naposled z ní posílala vzkazy, v nichž naznačovala konec manželství s otcem svých čtyř dětí (více čtěte zde). Ovšem více než veřejný projev emocí to měla být reklama na další díly její reality show, v níž veškeré rodinné, zdravotní a manželské problémy probírá s terapeutem před kamerou.

Pro sledovanost je schopná udělat cokoliv, takže tu prozradila intimní detaily o McDermottově neutuchající touze po sexu, která ho vedla k nevěře, o jeho alkoholismu i o tom, že je podle ní špatný otec. McDermott se za celou dobu vysílání reality show ohradil proti odkrývání soukromí jen jednou, a to když jeho žena požadovala, aby podstoupil vasektomii za účasti kamer. Jinak je poslušným účastníkem pořadu True Tori a veřejně se před kamerou kaje za své prohřešky.

Za Deana McDermotta je Spellingová vdaná osm let a mají čtyři děti: sedmiletého Liama, šestiletou Stellu, tříletou Hattie a dvouletého Finna.