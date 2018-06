Tori Spellingová je pět měsíců od porodu opět těhotná

"Naše rodina má několik zajímavých a život měnících novinek. Dean, Liam, Stella, Hattie, a já se s radostí oznamujeme, že je na cestě další malý McDermott! Cítíme se opravdu požehnaní, že si nás našel další andílek," napsala Spellingová s manželem Deanem na Twitteru.

Herečka na stránce zveřejnila také fotku svého břicha, na němž jsou ruce pětiletého syna Liama, tříleté dcery Stelly a pětiměsíční Hattie.

Už po narození poslední dcery loni v říjnu herečka řekla, že by si dokázala představit další přírůstek do rodiny.

"Kdybychom mohli mít další dítě, bylo by to skvělé. Lidi říkají: 'Můj bože, už po dvou dětech je to chaos.' Ale není, je to skvělé," prohlásila Spellingová, která si o sedm let staršího Deana McDermotta vzala v roce 2006.