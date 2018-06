Spellingová se znovu stěhuje, potřebuje další místnost pro páté dítě

Herečka se opět přestěhovala do nemovitosti v Los Angeles, aby její starší děti mohly nadále chodit do stejné školy a Tori to měla blízko k matce. Ta ji ještě nedávno finančně podporovala, ale když viděla, že Tori nemá žádnou snahu najít si práci nebo splácet dluhy, otočila se k ní zády.

„Nejsem tady pro to, abych dceři platila její nákupy. Už je dospělá a měla by si na to vydělat sama. Je to matka čtyř dětí,“ sdělila její matka v minulosti.

V novém domě Spellingové se nachází několik koupelen a sedm ložnic. Na zahradě je pak bazén, pergola s venkovním posezením a krbem a také soukromý tenisový kurt.

„Nemyslím si, že by se někdy přestěhovala z Los Angeles. Má tady matku. Ta sice Tori už nechce dávat peníze, ale pořád v ní má oporu,“ sdělila blízká kamarádka herečky deníku The Sun.

„Není to sice můj vysněný domov, ale slibuji svým dětem a svému muži, že se budu o tento dům starat tak pečlivě, aby se v něm vždy cítili komfortně a bylo jim tady dobře. Ale myslím, že je tento dům mnohem hezčí než ten předchozí. Bude nám tady dobře,“ doplnila Spellingová, která se těší na příchod již pátého potomka.

S manželem Deanem McDermottem (49) už mají Liama (9), Stellu (8), Hattie (5) a Finna (4). Herec má z prvního manželství ještě syna Jacka (18).

Herečka Tori Spellingová má velké potíže s dluhy: