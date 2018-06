Tori Spellingová se nervově zhroutila, doma u ní zasahovala policie

„Je hned několik faktorů, které vedly k tomuto zhroucení, ona už všechny ty tlaky nezvládá. Tori se snaží být dokonalou matkou, ale s pěti dětmi a finančními problémy trpí především její manželství. Celé to na Tori dopadlo. Matka jí půjčila peníze, ale ona jí to nemůže vůbec vrátit. Přerostlo jí to přes hlavu. Tráví celé dny sama doma s dětmi. Už ani nechodí na sociální sítě a nehovoří s kamarády,“ cituje magazín Entertainment Tonight hereččina známého.

Spellingová už několik let přesvědčuje všechny kolem sebe, že mít pět dětí je nejúžasnější věc, pro niž se rozhodla. Zapomněla však přesvědčit sama sebe. A tak se rozpor mezi tím, co skutečně chce a co si nalhává, podepsal na jejím duševním zdraví.

Nyní se zhroutila a do jejího domu v Los Angeles musela přijet dokonce policie, aby sjednala pořádek. Policisté potvrdili výjezd ve čtvrtek 1. března ráno s tím, že byli přivoláni do hereččina domu kvůli psychicky nemocné ženě. Zavolal je její manžel Dean McDermott (51) kvůli manželčině agresivnímu chování.

Herečka začátkem týdne sama volala policii, protože si myslela, že se k nim někdo v noci vloupal. Podle webu TMZ se ukázalo, že se jen vrátil domů její manžel.

Spellingová má s McDermottem, s nímž se před třemi roky málem rozvedla kvůli jeho nevěře, pět dětí - dcery Stellu (9) a Hattie (6) a syny Liama (10), Finna (5) a Beaua (1).

