Spellingová má opět finanční potíže. Milionové dluhy nemá jak zaplatit

Před několika týdny sdělila, že dlužná částka na kreditní kartě není nijak vysoká. Teď ale vyšlo najevo, že je to skoro milion korun. „Není to nic hrozného, jen jsem trochu víc nakupovala. Nic zásadního,“ sdělila v minulosti.



Dříve za ni platila dluhy její matka, ale už se zařekla, že za dceru nezaplatí ani cent. Radila Tori, aby šla na léčení a nakupovací mánie se zbavila. Ta se hájí tím, že vyrostla v přepychu a nakupování se nikdy neodnaučí, protože to prostě není možné.

„Není to moje chyba. Jsem dívka z bohaté rodiny, která uvízla v životě střední vrstvy. Byla jsem vychována v bohatství,“ sdělila.



Není ale ani schopná najít si pořádnou práci a dluhy začít splácet. Podobně je na tom i její manžel. Navíc je naštvaný, že se Tori nedokázala vzdát nákupů a kvůli dluhům se s dětmi museli přestěhovat do menšího domu v horší čtvrti.

Tori má dluhy na kartě už od loňského června. Od té doby nesplatila ani dolar a nakupuje dál. Dlužná částka se tak neustále navyšuje a Spellingová už kvůli neplacení skončila u soudu. Pokud se jí nepodaří peníze nějak sehnat, mohla by se dostat za mříže. V takovém případě by se její matka zřejmě slitovala a peníze by zaplatila. A na to Spellingová možná také tak trochu čeká.

„Stejně za to mohou moji rodiče. Oni mi dávali peníze už od narození. Měla jsem všechno. Oni to vypěstovali,“ hájila se Spellingová. S manželem dluží navíc ještě na daních od roku 2014. Ani v tomto případě ještě nic nesplatili.