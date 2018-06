Spellingová dluží na kreditce milion, matka už za ni platit nechce

Candy Spellingová prohlásila, že nemá problém zaplatit nezbytnosti jako je jídlo pro vnoučata, případně nájem, ale odmítá financovat extravagantní životní styl své dcery.

„Vždy jsem jí pomáhala. Platím teď všechny její účty. Nebudu ale platit nic navíc. Žádné nedoplatky. Jen dům, školné pro děti a jídlo. To je vše,“ prohlásila Candy pro portál TMZ.

Tori Spellingová měla problémy s penězi už v minulosti. Její otec, producent Aaron Spelling byl sice multimiliardář, ale své dceři odkázal v přepočtu „jen“ 20 milionů korun. Zato její matce připadl majetek ve výši 15 miliard korun. Spelling zemřel v roce 2006.

Finanční potíže prý byly také jedním z důvodů, proč hereččin manžel Dean McDermott, s nímž má čtyři děti, odložil plánovanou vasektomii (více zde).

Spellingová si je prý vědoma svých problémů, ale nemůže si pomoct. „Není to moje chyba. Jsem dívka z bohaté rodiny, která uvízla v životě střední vrstvy. Byla jsem vychována v bohatství. Mé standardy jsou směšně vysoké. Nemůžeme si dovolit takový životní styl, ale když vyrostete se stříbrnou lžičkou v puse, je těžké přejít na plastovou,“ napsala Spellingová v roce 2013 ve své knize It Like It Is.

„Není žádná záhada, proč mám finanční problémy. Vyrůstala jsem v takovém bohatství, o jakém se nikomu ani nezdálo. Nikdy jsem nepoznala nic jiného. I když se snažím, abych měla skromnější životní styl, zdá se, že se neumím vzdát svého drahého vkusu. Přestože není nereálný, je dost nákladný. Přestěhovala jsem se sice do jiného domu, abych žila jednodušeji, ale přišla jsem při tom o miliony dolarů,“ dodala.