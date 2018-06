Tori Spellingová nezvládá manželovu nevěru, skončila v nemocnici

Mluvčí herečky zatím neupřesnil, kvůli čemu byla hospitalizována. V nemocnici strávila šest dnů a její manžel Dean McDermott byl po celou dobu s ní.

"Dean přijížděl do nemocnice kolem desáté dopoledne a opouštěl ji po osmé večer. Vypadal velmi vystresovaný a plný obav. Donesl jí jídlo, často ji nechal vyjít ven na vzduch nebo vyřídit telefonát," napsal server E! News.

Herečka má s manželem čtyři děti, Liama (7), Stellu (5), Hattie (2) a Finna (1,5). Hlavně kvůli nim se nevěru rozhodla zvládnout a překonat.

"Nemůžete přestat milovat někoho jen proto, že udělá něco opravdu ošklivého. Vím, že je mou spřízněnou duší, láskou mého života, ale také vím, že mi zlomil srdce. To vás nutí nevěřit ničemu, co se ve vztahu stalo. Ale až si to vyřeším, tak nechci, aby mé děti poznaly nějaký rozdíl," řekla herečka o manželově nevěře s Emily Goodhandovou (28).

Dcera producenta Aarona Spellinga a hvězda seriálu Beverly Hills 902 10 o krizi ve vztahu také natáčí reality show a šestidílný dokument True Tori. Po téměř týdenní hospitalizaci v nemocnici se opět vrátila k jeho výrobě.