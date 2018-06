Tori Spellingová a Jennie Garthová: Naše přátelství je opravdové

„Máme hodně společného, staly jsme se matkami. Je to opravdové přátelství,“ prohlásila Garthová, která se Spellingovou natočila nový seriál Mystery Girls.

Už předtím pěla samou chválu na svou kamarádku také Spellingová, podle níž jsou stále jako sestry.

V komediálním seriálu v televize ABC budou blondýnky řešit kriminální případy.

„Tento pořad je pro mě a Jennie naprosto skvělý. Říkala jsem si, že by bylo úžasné, kdybychom to natočily zrovna my dvě,“ řekla Spellingová pro Us Weekly s tím, že se sama podílela na scénáři.

„Miluji herectví a miluju komedie, je to zábavné, já myslím, že je to přesně to, v čem vynikám, a myslím, že je taky dobré, že mě lidé z komedie neznají,“ dodala Spellingová, která ještě nedávno musela řešit manželovu nevěru, což ji přivedlo až do nemocnice (více zde).