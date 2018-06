Tori Spellingová je pořád hubenější a ztrácí se před očima

Spellingová začala výrazně hubnout po čtvrtém porodu. Přiznala, že 20 kilo navíc shodila díky hladovění (více zde). Přestože se dostala na svojí původní váhu, pořád hubne.

Když si se synem Liamem (7) a dcerou Stella (5) vyšla na nákupy, v džínových šortkách a šedém tílku ukázala vyhublou postavu.

Kromě stresu po provalení nevěry jejího o sedm let staršího manžela, který strávil několik týdnů v léčebně, ji trápí i finanční problémy. Rodina se čtyřmi dětmi se musí více uskromnit, McDermott dokonce kvůli finanční krizi loni odložil vasektomii, která by podle jeho finanční poradce byla příliš vysokým nákladem do rozpočtu (více zde).

Spellingová se ale snaží vylepšit rodinný rozpočet. Se svojí kolegyní z Beverly Hills 902 10 Jennie Garthovou natočila komediální seriál Mystery Girls (více zde) a televize Lifetime 22. dubna odvysílá reality show True Tori, která bude pojednávat mimo jiné i o nevěře jejího manžela.