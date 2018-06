Manžel Spellingové odložil vasektomii, rodina je ve finanční krizi

Spellingová už prý dávno nežije v luxusu. "Nekoupila jsem si kabelku už tři roky. A je to v pohodě. Když se podívám zpátky do svých dvaceti a vidím tu holku, co nakupovala u Gucciho, nepoznávám se. Nemůžu uvěřit, že to pro mě bylo důležité," cituje Spellingovou server Mailonline s tím, že právě její marnotratnost dostala rodinu na pokraj finanční krize.

"Není záhadou, jak vznikly mé finanční problémy. Vyrostla jsem v bohatství, které si málokdo umí představit, nikdy jsem nepoznala nic jiného. I když jsem se pak snažila o jednodušší životní styl, neuměla jsem se vzdát svých nákladných choutek. A taky mám problém s nakupováním. Koupila jsem hromadu zbytečností pro své děti," popisuje Spellingová, jejíž problémy začaly hlavně po smrti otce. Pohádala se totiž s matkou, která je dědičkou jeho obrovského bohatství.

Navíc televize zrušila reality show Tori & Dean: Home Sweet Hollywood, která rodině přinášela velké výdělky. "Nemáme teď pořad, takže musíme víc hledět na to, za co utrácíme. Prostě jako když jiní rodiče nemají stálou práci," řekla Spellingová.

Tori Spellingová a její děti Liam, Stella, Hattie a Finn (únor 2013)

Po šestiletém Liamovi, pětileté Stelle, dvouleté Hattie a čtrnáctiměsíčním Finnovi už s manželem nechtějí další děti, a Dean McDermott se proto v šestačtyřiceti letech rozhodl pro vasektomii, tedy přerušení chámovodů, po které bude doživotně neplodný. Tu mu ovšem jejich finanční poradce doporučil odložit jako příliš vysoký náklad do rozpočtu.

Na příští rok ale chystá rodina další reality show ze svého života a Spellingová navíc na stejné téma vydává další knihu, takže by se jejich příjmy měly zlepšit.