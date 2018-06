Topolánková vylezla na Kilimandžáro

Topolánková se na svůj výstup připravovala od července. "Už trénujeme. Není to jednoduchý výstup. Bude to těžké, těžko lze hlavně odhadnout, jak bude člověk reagovat ve výškách nad čtyři tisíce, pět tisíc metrů. I když jsme obě, dcera Jana i já, myslím, ve slušné fyzické kondici," řekla tehdy v rozhovoru pro MF DNES. - více zde

V srpnovém rozhovoru mimo jiné popsala finanční stránku svého cestování. Podle ní není nijak drahé. "Já jsem poměrně asketický typ. Málo jím. Nekouřím. Nepiju. Nemám žádné speciální potřeby v oblékání, kosmetice. Někdo si koupí kabelku za dvacet tisíc, někdo letenku. Využíváme peníze z úspor. Není to hezké, ale dříve jsme využily i stavební spoření. Když oběma dcerám vypršelo, bylo to asi 300 tisíc. Pokrylo nám to cestu do Jihoafrické republiky a do Peru."

Cestování je velkou vášní Pavly Topolánkové. "Rozhodly jsme se s dcerou Janou, se kterou cestujeme od jejích třinácti let, že by bylo hezké navštívit všechna místa na světě, která byla kolébkou civilizace. Neviděla jsem pouze dva z nových sedmi divů světa," svěřila se Topolánková, která kdysi ráda cestovala i se svým manželem Mirkem.

"Nejzápadněji jsme byli s manželem v Kalifornii, nejseverněji za polárním kruhem. Naposledy jsme společně byli v v roce 2005 v Mongolsku. Pak se rozhodl, že bude politikem, a přestal s námi cestovat. Tehdy zřejmě nastala nějaká změna," dodala.