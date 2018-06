Topolánková obdivuje údajnou milenku svého muže

Topolánková rovněž prozradila, že její manželství s Mirkem Topolánkem je v tomto směru založeno na toleranci. "Kdybychom nebyli tolerantní, tak bychom spolu nemohli žít dvacet sedm let."

Na otázku, zda byla svému manželovi nevěrná, reagovala: "Ať hodí kamenem, kdo je bez viny." V milostném trojúhelníku se prý vždy řídila osvědčeným heslem zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Topolánková by se do budoucna taky ráda věnovala politice a chtěla by být senátorkou. - více zde

O milostné aféře Mirka Topolánka s poslankyní Lucií Talmanovou jako první informoval deník Šíp. Na svých stránkách zveřejnil fotografii z restaurace Amici Miei, na níž byli údajní milenci viděni při romantické večeři. Oba ale jakýkoliv intimní vztah popírají a prohlašují, že jsou jen kolegové.