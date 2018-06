Topolánková: Lucii Talmanové přeji zdravé dítě

Tak reagovala Topolánková na premiérovo středeční vystoupení v Pressklubu Frekvence 1, kde Topolánek nevyloučil, že místopředsedkyně Sněmovny Lucie Talmanová s ním čeká dítě. - více zde

Manželka šéfa ODS se podle vlastních slov dostala s celou rodinou do nepříjemné situace, kterou bude muset její muž řešit. "Ať se rozhodne jakkoli, přeji mu, aby svého rozhodnutí nelitoval. Lucii Talmanové přeji zdravé dítě," uvedla Topolánková.

Dodala, že pro ni osobně byly poslední měsíce velmi těžké. "A prosím média, aby brala ohled na fakt, že se velmi a obyčejně lidsky trápím."

Topolánek ani jeho žena neřekli, zda se rozvádějí. Premiér na dotaz Frekvence 1, zda spojuje budoucnost se svojí ženou, nebo s Talmanovou, odpověděl: "To je přesně to, na co nejsem ochoten odpovědět".

Vánoce ve třech

Topolánek potvrdil, že s Talmanovou strávil v Krkonoších poslední den loňského roku. Se svou údajnou milenkou byl podle médií také o Vánocích. Po romantické procházce s Talmanovou ale přišel domů ke slavnostní večeři, psal bulvární tisk.

Topolánková v sobotním Právu uvedla, že štědrovečerní fotografii s Talmanovou neviděla. "Mohu k tomu říct jediné: Když někdo ztratí rozum, dá se to pochopit, když ztratí pud sebezáchovy, tak už se s tím nedá nic dělat," prohlásila podle deníku.