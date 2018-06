Topolánek už rok oficiálně nežije s manželkou

"Nežiji s manželkou, bydlím se svojí partnerkou Lucií Talmanovou," uvedl Topolánek 5. ledna 2007 v tiskovém prohlášení. - více zde

To, že by se premiér rád rozvedl, oznámil až poté, co místopředsedkyně Sněmovny Lucie Talmanová porodila jejich syna Nicolase, tedy o prázdninách. "Je to záležitost dvou lidí. V této chvíli nemám souhlas své ženy Pavly a plně to respektuji," řekl tehdy.

Topolánek sám před časem přiznal, že jej ovlivnila podobná rodinná situace u jeho rivala z ČSSD Jiřího Paroubka, který ji ale řešil mnohem rázněji. "To, jak se Jiří Paroubek snažil řešit rodinné problémy, i mě tlačilo k tomu, abych se k rozvodu vyjadřoval."

Pavla Topolánková nicméně stále odmítá dát souhlas k rozvodu.

Podle rozvodové právničky Jitky Němcové ale premiér žádný souhlas nepotřebuje. "Soud by takové manželství stoprocentně rozvedl, i kdyby se manželka k návrhu nepřipojila. Úplně stačí vyjádření jednoho z partnerů, že nechce setrvávat v manželství," řekla pro MF DNES Němcová. - více zde

Podle zákona o rodině může být nesouhlas jednoho z manželů důvodem k zamítnutí žádosti jedině v případě, že by tento partner utrpěl rozvodem zvlášť závažnou újmu. "Je také otázka, zda mají vyřešené záležitosti okolo nezletilého dítěte," doplnil pro iDNES.cz právník Václav Vlk. Topolánkovi mají totiž kromě osmadvacetileté dcery Petry a čtyřiadvacetileté Jany i patnáctiletého syna Tomáše.

Pokud se Pavla Topolánková dobrovolně neuvolí k rozvodu, musí si předseda vlády na svobodu ještě chvilku počkat. Zákon totiž říká, že soud manželství rozvede, pokud je prokázáno tříleté odloučení partnerů. Na žádosti o komentář pro iDNES.cz ale nereagoval ani jeden z nich.

Paroubek versus Topolánek

Předseda ČSSD Jiří Paroubek o Topolánkově nevěře vždy mluvil rád a hlasitě. Sám se na podzim rychle rozvedl se svou ženou Zuzanou a ještě rychleji oženil s o dvacet let mladší tlumočnicí Petrou Kováčovou. Srovnání jeho a premiérovy rodinné situace považoval za "úsměvné" a o svém rozvodu prohlašoval, že "k takové formě čestného rozchodu neměl zatím nikdo v Čechách odvahu."

Podle všeho se mu ale jeho "čestné" chování vyplácí, veřejnost je nakloněna spíše jemu než nerozhodnému Topolánkovi. On i jeho přítelkyně Talmanová za své postoje k mateřství dostali Anticenu Kyselá žába, která se uděluje za nejhorší sexistický výrok. - více zde

Topolánek propadl i u svých dětí

A co následovalo krátce po oznámení rozchodu premiérského páru? Pavla Topolánková na protest vstoupila do politické strany Jany Bobošíkové Politika 21 a do televizních kamer tvrdila, že rozvod nechce a svému muži odpouští. Za to si vysloužila pochvalu hlavy katolické církve kardinála Miloslava Vlka. Topolánek u něj naopak propadl. Svého otce veřejně kritizovaly i děti, a to syn Tomáš i dcera Jana. - více zde

Lucie Talmanová své těhotenství přiznala rovněž v lednu minulého roku, otce dítěte sice ještě neuvedla, ale vyjádřila se alespoň k možným politickým dopadům jejich vztahu. "Co se týká konzervativního pohledu ODS na ideální schéma rodiny, i já jsem velkým zastáncem úplné rodiny. Přesto je tady i velké množství rodin neúplných, ve kterých mohou děti vyrůstat v poměrně harmonickém a šťastném prostředí," řekla.

Talmanová se pak v říjnu stala předsedkyní nového Výboru pro slaďování rodinného a profesního života.