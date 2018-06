Topolánek poprvé přiznal otcovství, rozvod nechystá

I když má Mirek Topolánek dle svých slov dojem, že žije spíš se svým týmem na Úřadu vlády, faktem je, že uléhá již od prosince vedle své stranické kolegyně Lucie Talmanové.

"Pravda je, že lidé mají právo vědět s kým žije jejich premiér," vysvětlil padesátiletý Topolánek, který svůj odchod od ženy a dětí nijak netajil.

Rozvod neplánuji

S manželkou Pavlou se však předseda vlády rozvádět nechystá. "Zatím to nehrozí, hlavně proto, že jsme se na tom nijak nedohodli. Já samozřejmě normálně docházím za dětmi, myslím si, že ty největší problémy už jsme zvládli," dodal Topolánek.



Talman nebo Topolánek?

Moderátorovi Janu Tunovi prozradil i termín narození miminka. "Já mám pocit, že někdy v létě," prohlásil. Jméno pro chlapečka zatím vybrané nemá, ale Mirek to rozhodně nebude.

"Já mám se jménem Mirek celý život problémy, protože nejsem Miroslav, a myslím si, že v tom zatím neuspořádaném stavu je na Lucii Talmanové, jaké jméno dá svému dítěti," uvedl Topolánek.

Nevyřešenou otázkou je rovněž příjmení: "To se mě ptáte na něco, co vůbec netuším." Necháme se tedy překvapit, zda to bude Talman, nebo Topolánek.