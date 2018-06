Topolánek nevyloučil, že je Talmanová těhotná

O mileneckém poměru padesátiletého Topolánka s devětatřicetiletou Talmanovou spekulují média od června loňského roku. Oba ale doposud jakýkoliv bližší vztah popírali.

O Talmanové nechtěl premiér mluvit. Moderátorovi Frekvence 1 Janu Tunovi dokonce pohrozil, že vstane a odejde. Poté se ale do otázek zapletl. Zde je doslovný přepis inkriminovaného rozhovoru:

Jako blesk dnes mediálním a politickým světem proběhla zpráva, že paní Talmanová je v jiném stavu, slyšel jste tuto informaci?

To se zeptejte paní Talmanové.

My jsme se jí ptali, ona to nevyloučila. Slyšel jste tu informaci?

Slyšel jsem tu informaci.

Je pravdivá?

To se zeptejte paní Talmanové.

My jsme ptali, ona ji nevyloučila.

Takže já to taky nevylučuji.

Takže je to pravda?

To se mě ptáte na něco, o čem vůbec nejsem ochoten se bavit.

A co tomu říkáte?

To je hezké, ne.

Máte z toho radost?

Samozřejmě.

Budete otcem? Vy už jste dědečkem.

Já jsem dědečkem, trojnásobným otcem, takže případně by to pro mě nebylo nic nového.

Kdybyste se mohl stát otcem, za jak dlouho?

Netuším a nejsem ochoten se o tom bavit.

Manželce jste to řekl?

Já se můžu zvednout a jít pryč.

Ne, tak to snad neuděláte?

Ale to bych klidně udělal.

Řekněte nám jenom, jestli o tom ví vaše manželka?

Nemám pocit, že o tom ví.

Silvestra strávil s Talmanovou

Ve stejném rozhovoru premiér přiznal, že s Talmanovou strávil Silvestra. "Není to žádným tajemstvím, svoje problémy si musím vyřešit sám," odpověděl Topolánek. Doplnil ale, že tam byl i s dalšími přáteli a že se věnoval hlavně tenisu a túrám. Topolánkova žena trávila svátek s dětmi na chatě v Beskydech.

Topolánek ani jeho žena neřekli, zda se rozvádějí. "To je přesně to, na co nejsem ochoten odpovědět," uvedl premiér na dotaz, kterou z těchto žen spojuje se svou budoucností.

Rozhodně ale Topolánek odmítl myšlenku, že by ho v případě, že bude stále premiérem, příští rok na slavnostní oběd s prezidentem Václavem Klausem do Lán doprovodila nová partnerka.

Blesk: Premiér poškodil auto našeho fotografa

O dalších Topolánkových peripetiích informovala večer Česká televize. Podle ní se fotograf bulvárního deníku Blesk snažil v úterý večer premiéra vyfotografovat ve chvíli, když přicházel k domu, v němž bydlí právě Talmanová. Topolánek na jeho počínání reagoval údajně tím, že do jeho vozu několikrát kopl.

"Pan Topolánek přišel k tomu autu, nejprve fotografa slovně napadl a potom do toho auta kopl," popsal incident zástupce šéfredaktora Blesku Roman Schuster. ČT uvedla, že Topolánek potom kopl do auta ještě několikrát. Incident prý trval asi tři minuty. Blesk odhadl vzniklou škodu na několik tisíc korun a požaduje její uhrazení.

Topolánek zpochybnil, že by někoho napadl. Argumentoval tím, že fotograf byl zavřený v autě. K požadavku Blesku, aby škodu zaplatil, uvedl, že žádnou škodu neudělal.

O incidentu nic neví premiérova ochranka. "Hovořil jsem s osobním ochráncem, který měl včera službu, a o ničem neví," řekl ČT ředitel ochranné služby policie Lubomír Kvíčala.