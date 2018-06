Topolánek je opět dědou. Dcera Petra porodila Štěpána

Štěpán, který měří 49 centimetrů a váží 3,16 kilogramu, je jen o maličko mladší než nejmladší Topolánkův syn. Osmiměsíčního Nicolase vychovává společně s jeho matkou, svou přítelkyní Lucií Talmanovou.

Petra Topolánková je už dvojnásobnou maminkou. Před dvěma lety se jí narodila dcera Karolína.

"Celá rodina to prožívá velmi emotivně, je to nádhera," řekla její sestra Jana Topolánková. "Kvůli porodu jsem se dokonce vrátila z Bruselu, chtěla jsem u toho být," dodala. "Pro mě to budou opět příjemné starosti. Malou Karolínku vždycky ráda hlídám a to samé teď platí i pro Štěpánka."