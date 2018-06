Topolánek byl v Lánech opět bez Talmanové, Klaus ji nepozval

Hradní protokol, kterým se řídil i novoroční oběd v Lánech, hovoří jasně: s premiérem může na setkání dorazit ta žena, kterou deklaruje jako partnerku. A tou je Lucie Talmanová, řekl iDNES.cz odborník na etiketu a někdejší mluvčí exprezidenta Havla Ladislav Špaček.

"Mirek Topolánek je zodpovědný, svébytný a suverénní muž, který jasně deklaroval, že žije s Lucií Talmanovou. Dokonce s ní vychovává dítě a žije ve společné domácnosti. Tady není sebemenší pochybnosti o tom, kdo je jeho partnerkou. Je tedy nepřípustné, aby druhá strana - tedy hostitel Václav Klaus - zkoumal, nebo dokonce omezoval hosta v tom, v jakých má žít poměrech nebo jakou partnerkou si má s sebou vzít," vysvětluje Špaček.



Oběd v Lánech v roce 2008: partnerka a manželka zůstaly doma

Celý průběh setkání Klause a Topolánka se tak odvíjí od pozvánky, kterou zaslal Hrad. A vzhledem k tomu, že na ní chybělo jméno Lucie Talmanová, prezident tak premiérovi nepřímo naznačil - aniž by cokoliv řekl či jakkoliv porušil republikánský protokol - že s jeho osobním životem ve skutečnosti nesouhlasí.



Prezident Václav Klaus přijal premiéra Mirka Topolánka na zámku v Lánech k tradičnímu novoročnímu obědu, ovšem bez partnerky

"Můj život, který jsem poslední rok vedl velmi rychle, mě nepřivedl k vyřešení mých osobních problémů. Kdybych chtěl použít cimrmanovského výrazu, řekl bych, že při té diskusi by nás ženy jenom zdržovaly. Nicméně může mě to mrzet, pokud se opravdu polepším, tak můžeme ten formát změnit. Mně ale připadal takto poměrně šťastný," řekl Topolánek iDNES.tv.

Partnerky politiků se akce po dohodě neúčastnily už podruhé za sebou.

Topolánek a Talmanová tvoří pár déle než dva roky. Zpočátku vztah tajili, s pravdou vyšli ven až poté, co místopředsedkyně Sněmovny otěhotněla. Topolánek chtěl už dřív podat žádost o rozvod, od manželky Pavly však nedostal souhlas.



Pavla Topolánková

Ke konci jejich vztahu pak v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že za krach manželství může náročnost politické profese. "Souviselo to podle všeho s tou strašnou schizofrenií dvojího života, kterou žijí politici. Práce vás ukradne rodině. Nebyl jsem skoro vůbec doma. Když skoro každý den v jedenáct večer přijdete domů, tak už máte lidí plné zuby. Narušuje to komunikaci v rodině a mě to ukradlo i jako otce," uvedl Topolánek.