Topolánek a Talmanová si užívali večírek: Jméno pro syna ještě nemáme

Založit revivalovou skupinu slavných Gipsy Kings byl nápad partnera Yvetty Blanarovičové Marca Pilla.

"S Luckou se známe dlouho, ale cením si toho, že i když je ve vysokém stupni těhotenství a pan premiér má dost nabitý program, tak dorazili. A přitom jako pozvání stačila jen jedna esemeska," vysvetlila návštěvu Topolánka a jeho milenky Yvetta Blanarovičová.

Premiér prý zatím nevynechal snad jediný koncert Marca Pilla a iDNES.cz exkluzivně prozradil: "Viděl jsem Marca i na koncertě, kde hrál na cimbál vážnou muziku, a pokládám ho za jednoho z nejlepších muzikantů, co znám. Líbí se mi i to, co teď hrajou, protože mám rád muziku, která má rytmus a drajf, a jakoukoliv etnickou hudbu," pochválil kapelu Topolánek.

Jeho přítelkyně Lucie Talmanová si také pochvalovala, že konečně u nás někoho napadlo se touto hudbou zabývat, a pochlubila se, že už za měsíc přivítají syna. "Jméno ale ještě nemáme, zatím jsem ve fázi užšího výběru."