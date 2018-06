VIDEO: České topmodelky žijící v zahraničí občas bojují s češtinou

Roztomilá „moravština“ Pavlíny Pořízkové

Rodačka z Prostějova Pavlína Pořízková (51) žije v zahraničí od roku 1975, kdy jí československé úřady po sedmi letech od emigrace jejích rodičů povolili vycestovat do Švédska. Od 80. let žije v USA, kde se provdala za hudebníka Rika Ocaska, s nímž má dva syny.

Modelka, kterou časopis Harper’s Bazaar zařadil v roce 1992 mezi deset nejkrásnějších žen světa, i po 30 letech mluví česky, byť s přízvukem.



„Mluvím s mámou. Je Češka a žije v Americe. Jinak už češtinu moc nepoužívám. Sice čtu, byla jsem tu do třetí třídy, tak jsem se číst naučila. Psaní mi ale moc nejde. To je dost srandovní,“ prozradila modelka s tím, že její děti už česky neumí.

Problematická čeština Petry Němcové

Blondýnka Petra Němcová (36) se narodila v Karviné a po vítězství české soutěže Elite Model Look v roce 1995 odjela do Itálie a později do USA.

Objevila se na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue, pracovala i pro Victoria’s Secret a další prestižní značky.

Přežila ničivé tsunami v Thajsku v roce 2004, při němž zahynul její snoubenec. Nyní se věnuje hlavně charitě a při návratu do Česka je u ní slyšet silný přízvuk a občas má problémy najít české ekvivalenty anglických slov.

Karolína Kurková s přízvukem

Rodačka z Děčína Karolína Kurková (32) žije v zahraničí od svých 15 let, kdy v Itálii začínala s modelingem. V 17 se pak přestěhovala do New Yorku.

Předváděla pro značky jako Tommy Hilfiger, Chanel, Valentino, Louis Vuitton, John Galliano, Christian Dior, Hugo Boss, Versace nebo H&M.

Je vdaná za bývalého mariňáka Archieho Druryho, s nímž má dva syny. Blondýnka mluví česky s přízvukem, ale když v Česku stráví delší dobu, její mluva se lepší.

Stále česky znějící Linda Vojtová

Pražačka Linda Vojtová (31) v patnácti letech vyhrála světové finále soutěže Elite Model Look. Psal se rok 2000 a blondýnka odstartovala úspěšnou kariéru modelky. Pracovala v Paříži, Miláně a Barceloně. V sedmnácti letech odešla do New Yorku, kde od té doby žije.

Vnučka hudebního skladatele Vadima Petrova, které pro její podobnost s brazilskou topmodelkou Gisele Bündchenovou přezdívali „Baby Gisele“, má i po letech v zahraničí hezkou češtinu. Pravidelně jezdí za rodinou do Česka a už poněkolikáté s maminkou organizovala koncerty pro svého dědečka (více zde).

Helena Houdová a její krásná mateřština

Miss ČR 1999 Helena Houdová (36) žije střídavě v New Jersey a na Kostarice. Rodačka z Plzně má i po letech strávených kvůli práci v zahraničí krásnou češtinu.

Kromě charity a práce pro děti uspěla jako modelka v zahraničí i tuzemsku. Pracovala pro značky Chanel, Dior nebo Hermes a fotila pro Vogue, Marie Claire, Elle a další světově magazíny.

Byla provdaná za Omara Amanata, o šest let staršího filmového producenta, s nímž má tři děti.



Eva Herzigová s nepatrným přízvukem

Rodačka z Litvínova Eva Herzigová (43) začala kariéru modelky v roce 1989. Zvítězila v pražském konkurzu agentury Metropolitan Models a odjela do Paříže.

V roce 1994 se prosadila ve světě módy a díky reklamě na podprsenky jí přezdívali Miss Wonderbra a novináři ji označovali jako „Marilyn Monroe Východu“. Kromě modelingu se věnuje i hraní a psaní.

S turínským podnikatelem Gregoriem Marsiajem má tři syny. Rodina bydlí v Londýně.

Herzigová sice občas mluví s jemným náznakem přízvuku, ale například ve filmu Pohádkář, v němž hrála po boku Ani Geislerové a Jiřího Macháčka, měla krásnou češtinu.

Dobrá čeština Ivy Frühlingové

Další kráska z Litvínova, která uspěla v zahraničím modelingu, je brunetka Iva Frühlingová (34).

S kariérou modelky začala ve Francii před 20 lety a francouzsky také zpívá. Přestože řadu let žila v Paříži, zůstala jí pěkná čeština.

Exmanželka Richarda Krajča se v roce 2014 tajně vdala za přítele Honzu, s nímž má syna Adama. Kromě modelingu a zpěvu se věnuje i psaní.

Alena Šeredová s jemnou italskou intonací

Rodačka z Prahy Alena Šeredová (38) s modelingem začala ještě jako dítě, už v patnácti letech fotila s českým módním fotografem Jadranem Šetlíkem. O rok později odletěla za prací do Řecka. V sedmnácti letech přijela poprvé do Milána, světového centra módy.

Na světovém finále Miss World, kam postoupila po české soutěži krásy v roce 1998, skončila na čtvrtém místě. Pracovala hlavně v Itálii, kde účinkovala i v televizi. S italským brankářem Gianluigim Buffonem, s nímž už nežije, má dva syny. Žije v Itálii, a přestože brunetka mluví stále hezky česky, občas se stane, že se jí do toho připlete italská intonace.

