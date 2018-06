Topmodelky věnovaly honoráře dětem

Prohlédněte si

V neděli večer se obě dvě objevily v Obecním domě v Praze na charitativní módní přehlídce po boku černé krásky původem z jižního Súdánu Alek Wekové, českých modelek Simony Krainové, Petry Němcové a Kateřina Průšové.

Ve zcela zaplněné Smetanově síni předvedly světoznámé modelky džínovou kolekci francouzského návrháře Oliviera Lapiduse.

Své modely představil i letošní nositel ceny "Návrhář roku" Alexander Gapchuk z Ukrajiny.

Benefičním večerem, nad nímž převzal záštitu prezident Václav Klaus, provázeli herci Saša Rašilov mladší a Jitka Schneiderová.

Celá akce ale nebyla jen o módě. Diváci hned v úvodu mohli shlédnout film o životě opuštěných dětí z dětských domovů a také jim zazpíval chlapecký sbor Boni Pueri.

Všichni musíme dávat

"Jsme s Terezkou kamarádky, spolu jsme začínaly," zdůvodnila svou účast nejslavnější česká modelka, kterou na přehlídku přišli podpořit rodiče, sestra Lenka i její italský přítel Gregorio.

"Terezka je člověk, který ostatním dává. Musíme dávat - a tady konkrétně víme komu a na co dáváme," řekla Herzigová, jejíž honorář poslouží ke zřízení speciálního dětského hřiště pro mentálně i tělesně postižené děti v Ústavu sociální péče v jejím rodném Litvínově.

Ostatní částka z výtěžku 2,7 milionu korun má pomoct mladým lidem, kteří opouštějí dětský domov a nemají byt ani zaměstnání.

Narozdíl od Maxové, matky tříletého Tobiase Joshuy, je třicetiletá Herzigová dosud bezdětná. "Hodiny tikají, ale nechci být sobecká matka. Nechci dítě jen kvůli věku. Chtěla bych, aby mělo mámu a tátu, lásku a trpělivost obou rodičů, tak jako jsem měla a mám já. Proto ještě počkám," řekla na tiskové konferenci. Chtěla by chlapečka a holčičku, prozradila na sebe před časem.

Modeling je film bez scénáře

Po třinácti letech působení v modelingu zkouší slavná Češka stále častěji štěstí u filmu. Hrála ve ve francouzském snímku Strážní andělé s Gérardem Depardieuem, o tři roky později v italském filmu L'amico del cuore a v roce 2000 v americké produkci Just For The Time Being.

"Natáčení se zas tolik od mé práce neliší. Ani na molu už to přece nejsem já. Modeling je takový tichý film bez scénáře," tvrdí Eva, která si zahrála i ve filmu o lásce podle životního příběhu malíře Modiglianiho. Hraje v něm po boku slavného Američana Andyho Garcii Olgu, první ženu Pabla Picassa. Teprve nedávno skončilo v rumunské Bukurešti natáčení a Herzigová už ví, že bude se stejným štábem točit další film.

Kromě toho se z ní stává také módní návrhářka. "Na příští léto připravuji vlastní kolekci plážového oblečení a plavek," uvedla. Kolekci chce představit příští rok v Paříži, Miláně a New Yorku, ale vybraný má už také partnerský obchod v Praze Na Příkopech.

Zatímco Tereza Maxová už našla nedávno svůj domov v Monaku, kam se přestěhovala s manželem, dánským tenistou, třiatřicetiltým Frederikem Fetterleinem, Herzigová má domovy hned tři: Česko a rodný Litvínov, kde stráví i letošní Vánoce, Itálii, kde tráví nejvíc času s o tři roky mladším přítelem Gregoriem Marsiem a Paříž.

Maxová rozdala 70 milionů

"Charitativních módních přehlídek se ve světě moc nekoná, nebo alespoň ne dost," připustila Tereza Maxová, která akci pořádala podruhé. Nadaci na pomoc dětem vede Maxová už sedm let. Pod svým patronátem má zhruby 200 kojeneckých ústavů a dětských domovů. Dosud získala pro děti kolem 70 milionů korun.

"Je příjemné vidět, že nejsem sama, kdo si myslí, že děti naši pomoc potřebují," uvedla modelka, o níž majitelka zastupující agentury Milada Karasová tvrdí, že je tím "nejlidštějším člověkem".