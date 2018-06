Topmodelky odmítly plavky. Stydí se

První dvě jmenované budou ozdobou i dnešní charitativní módní přehlídky v Praze na Žofíně, kterou pořádá Nadace Terezy Maxové a jíž se zúčastní i monacký princ Albert. Třetí představí vlastní módu.

Petra Němcová a Veronika Vařeková předvedou modely Kláry Nademlýnské a Octavia Missoniho. Odmítly totiž předvádět plavky, a to navzdory tomu, že je navrhla jejich kolegyně Eva Herzigová.

"Trochu se stydíme, tak to radši přenecháme jiným. Hezkých holek je tu dost," smály se včera odpoledne, když se po zkoušce šatů objevily ve foyeru pražského hotelu Le Palais, kde si odpoledne Eva vybírala modelky pro svou kolekci. Přísným sítem prošlo nakonec patnáct modelek, které předvedou na tři desítky oblečení značky EH.

Herzigová předvádět nebude



"To chápu," komentovala postoj stydlivých kolegyň Eva Herzigová. Dodala, že její kolekce však nejsou jenom plavky, ale také lehké šaty a jiné plážové oblečení, v nichž se prý obě modelky, stejně jako i Tereza Maxová, na mole objeví.

Herzigová se v roli modelky nepředstaví. Přijela totiž do Česka tentokrát poprvé výhradně jako návrhářka. Oblečení z její dílny uvidí ve čtvrtek večer diváci na Žofíně v pražské premiéře, i přesto, že jde už o Evinu druhou plážovou kolekci. - více zde

"Už jako malá jsem si na sebe sama všechno šila, když mi tatínek šlapací stroj předělal na elektrický. Dokonce jsem si ušila i šaty do tanečních," prozradila iDNES Eva. "A za třináct let v modelingu jsem se naučila od nejlepších to nej, tak jsem se do toho pustila jako profesionálka."

Modely značky EH jsou už k dostání v Paříži, Itálii, Japonsku, Americe, na Karibiku a prodává je také pražský butik Yanny. Kolekce, kterou poprvé světu představila v létě v Paříži, je inspirována lineárními a grafickými motivy 30. let. Ta příští, kterou na trh uvede v březnu příštího roku, bude prý lehčí více květinová a celkově romantičtější.

"Bude to opět plážová kolekce. Na složitější a náročnější oblečení si netroufnu. Přece jen jsem styling ani návrhářství nestudovala," přiznala Eva, která se nyní v Česku zdrží jen do pátku, ale doufá, že se domů do Litvínova vrátí na Vánoce.

Chtějí mít vlastní příjmy

Po zkoušce šatů na dnešní přehlídku si Petra Němcová objednala džus. Potrpí si na zdravou stravu a je ochotna jí obětovat i dost peněz. "Mám to štěstí, že se nemusím v obchodech dívat, kolik co stojí. Ale marnivá rozhodně nejsem," říká. "Takže ty ani nevíš, kolik stojí v Americe mléko?" diví se Vařeková. "Ne, nevím," přiznává provinile dívka, která se díky svému workholismu dopracovala k tučnému kontu. I když se pohybují ve stejné branži, staly se z nich kamarádky. Sblížily se při zářijovém focení pro časopis Sports Illustrated a teď vymýšlejí společný projekt.

"My se krásně doplňujeme. Já se teď díky Petře naučím pracovat od devíti a doufám, že na oplátku se mi podaří přinutit ji, aby v pět hodin končila," vyzrazuje Vařeková hlavní povahové rozdíly.

Na rozdíl od Petry si umí život užít, dopřát si dovolenou i pěkné věci. "Ráda si kupuji doplňky - kabelky, botičky... Také mám slabost pro auta. Někdy za ně utrácím až nesmyslně." V Praze jezdí mercedesem, v New Yorku má range rover.

V létě se vdala za hokejistu americké NHL Petra Nedvěda, ale jako jedna z mála manželek hokejistů, není na jeho příjmech závislá. "Přijala jsem mentalitu Američanek, které považují za normální, že vydělávají stejně jako muži, ale feministka ze mě doufám nikdy nebude," říká. Se svým manželem mají momentálně tři domácnosti - každý svůj byt v Praze a společné bydlení v New Yorku.

Vařeková: Rodina počká

"Pro mě je od začátku, co pracuji strašně důležité stát na svých nohou. Já si dokonce nenechám od muže ani zaplatit večeři. Dávám mu tak najevo, že si mě nekoupí," říká Němcová, jejímž přítelem je fotograf Simon Atlee. "Už čtrnáct dní po seznámení jsme spolu začali mluvit o svatbě," říká. "Jé, tak to my to vůbec neplánovali. O loňských narozeninách mi koupil Petr prstýnek a bylo to," kontruje Vařeková. Posledních sedm let žije v Americe, ale díky stávce hokejistů americké NHL je teď i s manželem často doma. Kdyby záleželo na něm, tak už by prý nejspíš měla rodinu. "Já si ale myslím, že bychom s tím ještě mohli počkat. Jsme spolu krátce. Měli bychom si ještě užít sami sebe."

Němcová bydlí v Americe čtyři roky. Předtím dělala kariéru v Paříži a v Londýně. "Důležité je, aby si člověk stanovil cíl a šel za ním. Pokud se na něco soustředíte, tak si vytváříte svoji vlastní realitu. Opravdu to funguje. Je to pravidlo přírody," vysvětluje.

"A pak je důležité nebýt lenivý. To je můj hnací motor. To mě posouvá dál," tvrdí Vařeková.