Topmodelka Vojtová: Hubla jsem, protože jsem chtěla

Je těžké najít si v téhle branži přítele, respektive si ho udržet?

Určitě. Já si myslím, že je to těžké úplně všude a v jakékoli branži, ale já jsem měla štěstí. Mám úplně úžasného přítele, je hrozně hodný a není žárlivý. Určitě je to těžší, když se cestuje, což se mne už naštěstí tolik netýká. Jsem hlavně v New Yorku a odtud vyjíždím do světa jako z domova.

Čím je váš přítel?

Iameson je hudebník, má svoji kapelu.

Jak rozumí českému humoru?

Daří se. Hlavně si rozumí s mými kamarády. Já jsem hlavně největší kamarádka se Sašou Jánym a ten je úplně světový.

Po osmi letech jste stála na pódiu v jiné roli, jak jste se cítila?

Byla jsem nervózní za holky, vzpomněla jsem si na finále v Singapuru, na to, jak hrozné jsou to nervy. Nechtěla bych to už zažít... Jinak jsem byla šťastná, že jsem byla v Praze a mohla se zúčastnit celé soutěže. - Podrobnosti z 24. finále Elite Model Look čtěte zde

Co jste tady dělala, koho jste navštívila?

Vždycky musím navštívit babičku, dědečka, tatínka, tetičku, strýčky... Je to nabité. Přítele jsem vzala do Kutné Hory do kostnice a na Barboru, chtěl to vidět. A taky jsme grilovali s přáteli, které jsem dlouho neviděla, a měli spoustu dalších aktivit.

Jaký bude váš další program?

Dnes se už musím vrátit do New Yorku, protože po zbytek týdne tam mám práci. Jsem pořád hodně zaneprázdněná, takže je to super.

Zvykla jste si na život v Americe, nebo se vám stýská po rodné zemi?

Určitě bych chtěla žít pár měsíců v Praze, pár měsíců zase tam. Nevím, jestli bych si úplně zvykla žít v Praze, protože jsem odtud odešla v patnácti letech, ale bez ní taky úplně být nechci.

Po podobných soutěžích přichází obvykle na přetřes téma anorexie, všechny dívky byly extrémně hubené, je to pořád trend?

Hubenost je určitě jistý trend, ale těmhle holkám je čtrnáct, patnáct, šestnáct a v tomhle věku jsou všechny hubené. Viděla jsem je jíst zmrzliny, takže si myslím, že anorexií žádná z nich netrpí a ani nebude.- Fotogalerie: Prohlédněte si finalistky letošního ročníku Elite Model Look

Jak jste na tom s váhou vy, přibrala jste od vašeho vítězství v roce 2000?

Zhubla jsem a vážím teď padesát pět kilo. Já to měla tehdy naopak než tyhle holky, měla jsem takový ten "baby face".

Chtělo se po vás, abyste kila shodila?

Ne, rozhodl můj vlastní pocit.