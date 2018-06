Topmodelka Vařeková je o Vánocích sama

O rozpadu jejího manželství se prý napsala spousta nesmyslů a polopravd. „Bohužel se vůči tomu člověk v naší zemi nemůže bránit. Fakt je ten, že něco krásného nevyšlo a skončilo. Do budoucnosti nevidím, křišťálovou kouli před sebou nemám. Ale jistě mě čeká něco krásného,“ věří Vařeková, která si samotu podle svých slov docela užívá. „Mám aspoň čas uspořádat si všechno v hlavě,“ dodává.

Času jinak nazbyt nemá. V jednom týdnu dokáže zvládnout zrovna jako nedávno práci v Mexiku, v New Yorku i v Praze, před koncem roku fotila ve Švédsku a v Miami. Cestování už jí nedělá problém, zvykla si i na cesty z New Yorku do Prahy jen na otočku. S sebou si zásadně bere knížku a diář, kam si zapisuje své myšlenky a pocity.

Vánoce na Moravě

Chvíle volna ji čekají až o vánočních svátcích. „Jsem nesmírně unavená, ale na Vánoce se to snad zklidní, chtěla bych je strávit s našima na Moravě, je to moje tradice,“ těší se devětadvacetiletá Vařeková, která o svátcích nezapomíná ani na charitu a snaží se pomáhat projeku SOS dětských vesniček.

„Jen za půl roku bylo do dětských domovů v naší republice umístěno téměř osm tisíc dětí, to je vážně smutné,“ říká modelka a přeje si, aby se byrokracie okolo adopce zkrátila a děti nemusely trávit zbytečně moc času v kojeneckých ústavech či dětských domovech.

O adopci neuvažuje

Mrzelo ji i to, co se dělo kolem adopce malawiského dítěte Davida Bandy, které si před časem vzala do péče zpěvačka Madonna. „Pomluvy a nepravdy v médiích vrhaly na její krásné rozhodnutí zbytečně špatné světlo a to je škoda.“

Sama o adopci dítěte neuvažuje. Jednou chce mít totiž svou vlastní velkou rodinu. Děti miluje. Přála by si alespoň jednu holčičku, aby jí mohla kupovat panenky. „Jako malá jsem si ráda hrála s panenkami, a kdyby to šlo, a nevypadalo by to hloupě, hrála bych si s nimi i teď,“ směje se.